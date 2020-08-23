تسريبات تكشف مواصفات هاتف Pixel 5

كشفت مجموعة من التسريبات مواصفات هاتف Pixel 5 التي تستعد جوجل لطرحه في نهاية شهر سبتمبر القادم.

وأشارت التسريبات إلى أن الهاتف الجديد سيعمل بمعالج Snapdragon 765G ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بشاشة OLED مقاس 6 بوصة، ودقة عرض Full HD، ومعدل تحديث 90HZ، وجودة عرض Full HD Plus.

ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية وكاميرا خلفية مزدوجة لم تكشف دقتها ستستخدم لأول مرة في هواتف جوجل.

وجاءت الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

أما البطارية فتبلغ سعتها 3080 ميلي أمبير، وتدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والشحن العكسي بقوة 5 واط.

يذكر أن التسريبات والتقارير الواردة لم تستطع كشف باقي مواصفات الهاتف المنتظر ولا سعره.

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