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شركة هاما تطلق لوحة مفاتيح قابلة للغسل

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أزاحت شركة هاما الألمانية الستار عن لوحة مفاتيح قابلة للغسل أطلقت عليها اسم KC-600.

وتتميز لوحة المفاتيح الجديد بمقاومتها للماء والغبار وفق معيار IPX7، وبحمايتها ضد الغمر المؤقت في الماء حيث تتحمل البقاء على عمق 1 متر حتى ساعة كاملة.

وقالت الشركة الألمانية إن لوحة المفاتيح الجديدة قابلة للغسل تحت صنبور المياه باستخدام المنظفات العادية شرط ألا تزيد درجة حرارة المياه عن 45 درجة.

وأكدت الشركة الألمانية حاجة لوحة المفاتيح الجديدة للبقاء 12 ساعة في درجة حرارة الغرفة حتى تجف تماما قبل إعادة توصيلها.

وقالت هاما إن لوحة المفاتيح الجديدة غير قابلة للغسيل في غسالة الأطباق، وأكدت على أن وضعها في غسالة الأطباق سيؤدي لتعطيلها.

يذكر أن الشركة الألمانية لم تكشف عن باقي مواصفات لوحة المفاتيح الجديدة التي ستطلقها في الأسواق بسعر يصل إلى 40 يورو.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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