LG تطلق شاشة مميزة بسرعة استجابتها

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم 32UN650-W.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الشاشة الجديدة بلوحة IPS مقاس 31.5 بوصة، ودقة عرض 3840*2160 بيكسل.

وتدعم اللوحة الجديدة التدرج اللوني Gamut بنسبة 95% مع 1.07 مليون لون، كما ستدعم تقنية HDR 10، وتقنية AMD FreeSync.

وتتميز الشاشة الجديدة بسرعة استجابتها التي تصل إلى 5 مللي في الثانية، ونسبة السطوع التي تبلغ Nit 350، ونسبة التباين التي تصل لـ1000:1.

وتحتوي الشاشة على ميزة مضادة للون الأزرق لحماية العين، وواجهة Display Port 1.2a، ومنفذ HDMI، ومكبرات صوتية ستريو بقوة 5 واط، وحامل على شكل حرف C لدعم الارتفاع بما يناسب المستخدم.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تكشف عن سعر الشاشة التي ستطلقها في الأسواق في نهاية شهر أغسطس الجاري.

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