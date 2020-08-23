LG تطلق شاشة مميزة بسرعة استجابتها

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم 32UN650-W.
وزودت الشركة الكورية الجنوبية الشاشة الجديدة بلوحة IPS مقاس 31.5 بوصة، ودقة عرض 3840*2160 بيكسل.
وتدعم اللوحة الجديدة التدرج اللوني Gamut بنسبة 95% مع 1.07 مليون لون، كما ستدعم تقنية HDR 10، وتقنية AMD FreeSync.
وتتميز الشاشة الجديدة بسرعة استجابتها التي تصل إلى 5 مللي في الثانية، ونسبة السطوع التي تبلغ Nit 350، ونسبة التباين التي تصل لـ1000:1.
وتحتوي الشاشة على ميزة مضادة للون الأزرق لحماية العين، وواجهة Display Port 1.2a، ومنفذ HDMI، ومكبرات صوتية ستريو بقوة 5 واط، وحامل على شكل حرف C لدعم الارتفاع بما يناسب المستخدم.
يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تكشف عن سعر الشاشة التي ستطلقها في الأسواق في نهاية شهر أغسطس الجاري.
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