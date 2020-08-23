تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة من أفضل تطبيقات وألعاب اندرويد تستحق التجربة!

ها نحن وكعادتنا الأسبوعية نشارككم أفضل تطبيقات وألعاب أندرويد التي تستحق تجربتكم لهذا الأسبوع، وكما نعلم فمهمة إيجاد تطبيقات أندرويد مميزة وتستحق التجربة هي مهمة فعلًا صعبة، لكننا نحاول أن نوفّر لكم أفضل الخيارات من التطبيقات والألعاب إلى جان التطبيقات والألعاب المدفوعة والمتاحة مجانًا لفترة محدودة من الوقت! ونصيحتنا المستمرة هي تحميل التطبيقات والألعاب التي تعجبك قبل أن تنتهي مجانيتها.. والآن لنبدأ:

تطبيق Bazaart لتحرير الصور يتوفّر أخيرًا للاندرويد



ها هو تطبيق Bazaart يصل لمنصة أندرويد بعد سنوات قضاها على نظام iOS وأجهزة آيفون وآيباد، والتطبيق لازال في مرحلته التجريبية لكنه يعمل بشكل ممتاز، والتطبيق يوفّر خيارات متكاملة لتحرير وتعديل الصور وأيضًا تصميم الجرافيك مع أدوات حصرية عديدة مثل دمج الصور أو إزالة الخلفية.

السعر : مجّاني

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إنشاء الملاحظات على كل Widgets مع تطبيق Sticky Notes+



كثيرة هي التطبيقات التي تتيح لك تسجيل وحفظ الملاحظات، لكن هذا التطبيق المدفوع يقدّم هذه الخاصية بطريقة حقًا مميزة، حيث أنه يتح لك إنشاء Widget وتسجيل الملاحظات مباشرةً بداخلها! هذا مع إمكانية إضافة أكثر من واحدة، التحكم في اللون وتغيير القياسات.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق Repost لمشاركة وإعادة نشر صور إنستجرام



إنستجرام وكما نعلم جميعًا لا يتيح خاصية مشاركة الصور الخاصة بأي مستخدم آخر إلى حسابك الشخصي، وهذا الأمر يكون مزعج في حالة أن صديقك قد نشر صورة لكم معًا وانت تريد مشاركتها، هنا يأتي دور تطبيق Repost for Instagram والذي يتيح لك مشاركة الصور من مستخدمين آخرين وتوضيح اسمهم داخل الصورة إلى جانب خيارات أخرى عديدة.

السعر : مجّاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية !



تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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طريقة تحويل أندرويد إلى iOS 14! تطبيق Launcher iOS 14



نعم، قد يكون عنوان هذه الفقرة غير واقعي ولعلّه هزلي ومرح أيضًا! لا يمكن تحويل الأندرويد إلى iOS بطبيعة الحال، لكن تطبيق Launcher iOS 14 فعلًا يقدّم أقوى محاكاة لهذه العملية على الإطلاق! هذا اللانشر يغير كل شيء في هاتفك الأندرويد ليكون مثل الـiOS وتحديدًا iOS 14! يتيح لك اللانشر خاصية وحدة التحكم Control Center ونفس منطقة الإشعارات الخاصة بـiOS ومع نفس التصميم، ويُمكنك أن تشاهد هذا الفيديو أو أن تبدأ في التجربة بنفسك.

السعر : مجّاني

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لعبة Think Tap Turn لعبة مسلية لتدريب العقل



تقدّم هذه اللعبة تجربة لعب مسليّة ومفيدة في نفس الوقت، حيث أنها تطلب منك إصلاح الصور الموجودة إليك من خلال تحريك أجزائها، هذا إلى جانب قدوم اللعبة مع رسوميات فاتحة ومبهجة إلى جانب أن اللعبة توفّر أكثر من 1000 مستوى مختلف الصعوبة! حمّلها الآن فهي متاحة مجانًا.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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لعبة Brawlhalla أخيرًا تأتي للأندرويد



نشارككم مرة أخرى.. للعبة Brawlhalla شهرة كبيرة جدًا بين اللاعبين على المنصات المختلفة، وهي لعبة من تطوير يوبيسوفت وتتيح لك اللعب ضد عشرات اللاعبين في نفس الوقت بتجربة لعب قتالية فريدة ثنائية الأبعاد، تتيح اللعبة عشرات الشخصيات لتختار منها كما تتيح أوضاع مختلفة للعب مثل 1 ضد 1 أو 2 ضد 2 والمزيد، كما أن اللعبة مجانية بشكل كامل ولا تفرّق بين اللاعبين الذين يدفعون والذين لا يدفعون.

السعر : مجّانية

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تطبيق Story Saver لتحميل قصص انستجرام ومشاهدتها



يتيح لك هذا التطبيق المميز تحميل قصص إنستجرام الخاصة بأي مستخدم أو صفحة بشكل مباشر، هذا إلى جانب أن التطبيق يتيح لك تحميل فيديوهات IGTV كما يتيح لك مشاهدة القصص دون أن تظهر لدى صاحبها أنك شاهدتها! أضف إلى ذلك خصائص أخرى عديدة يوفرها التطبيق بشكل مجاني.

السعر : مجاني

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تطبيق LitePass للحصول على إصدار Lite للهواتف الضعيفة



فكرة هذا التطبيق حقًا بسيطة، كل ما عليك أن تفعله هو أن تحمله على هاتفك، ومن ثم سيخبرك التطبيق بإصدارات Lite المتاحة من التطبيقات المنصّبة على هاتفك في حالة أردت تحميلها إن كان هاتفك ضعيفًا أو لا يتحمّل التطبيقات الرئيسية.

السعر : مجّاني

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تطبيقات إضافية:

– تطبيق Pomodorino || مجاني وحديث الإطلاق || تطبيق مميز يتيح لك تنفيذ نظام بومودورو في العمل وهو العمل حتى 25 دقيقة ومن ثم أخذ استراحة 5 دقائق وهكذا، يوفّر التطبيق واجهة جميلة وخواص جذابة. [تحميل]

– تطبيق Motion Cam || مجاني وحديث الإطلاق || يتيح لك هذا التطبيق إلتقاط صور من نوع RAW الاحترافية وهو مثالي لك إن كنت مصور، هذا إلى جانب عدد كبير من الخواص، يُذكر أن التطبيق يحتاج هاتف رائد لكي يعمل ولازال في مراحل الاختبار. [تحميل]

– تطبيق ScreenHive|| مجّاني || يتيح لك هذا التطبيق المميز مراقبة استخدامك للهاتف الذكي ومدى الوقت الذي تقضيه على كل تطبيق إلى جانب إمكانية استعراض نافذة عائمة بالوقت الذي استخدمت فيه الهاتف.. [تحميل]

– تطبيق Access Dots || مجاني || حدّثناكم عن هذا التطبيق سابقًا في أكثر من مرة، وباختصار شديد فهذا التطبيق يتيح لك المؤشر الأخضر أو البرتقالي الذي يضيء عند استخدام المايك أو الكاميرا كما في iOS 14 على الآيفون. [تحميل]

ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

