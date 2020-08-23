مطالبات لـ”أبل” بتقليص عمولتها في متجر التطبيقات

تواجه “أبل” ضغطا متزايدا من الشركات الموجودة على “أبل ستور”، كانت آخر تجلياتها رسالة وجهتها الصحافة الأمريكية لمطالبة المجموعة العملاقة بتقليص العمولة التي تتقاضاها من التطبيقات الإعلامية المتاحة للتحميل عبر متجرها الإلكتروني.

فقد وجهت منظمة “دي سي أن” المهنية التي تمثل وسائل إعلام أمريكية عدة، رسالة إلكترونية الخميس إلى رئيس “أبل” تيم كوك تطالبه فيها بتحسين شروط التعامل مع أعضائها.

ويُفترض بمطوري التطبيقات أن يدفعوا لمتاجر التحميل الإلكترونية، أبرزها “آب ستور” و”غوغل بلاي ستور”، عمولة نسبتها 30% من قيمة العمليات التجارية التي يجريها مستخدمو التطبيقات.

لكن ثمة استثناءات، إذ يمكن أن تنخفض نسبة العمولة إلى 15% اعتباراً من السنة الثانية للاشتراك.

وتشبّه المؤسسات الصحافية نفسها بخدمة “أمازون برايم فيديو” للبث التدفقي والتي تدفع عمولة نسبتها 15% عن كل اشتراك في تطبيقاتها لحساب “أبل”.

وأشار أعضاء “دي سي أن” ومن بينهم “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” وقنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية ومواقع إلكترونية، إلى أن تطبيقاتهم تستقطب أكثر من مئتي مليون زائر وحيد، أي “100% من السكان الأمريكيين المتصلين بالشبكة”.

غير أن “شروط السوق الوحيدة التابعة لـ”أبل” تؤثر بقوة على قدرة الأعضاء في الاستثمار في المعلومات الموثوق بها والترفيه العالي الجودة”. وقد حاولت شركة “إبيك غايمز” المطورة للعبة “فورتنايت” الشهيرة، الأسبوع الماضي إقامة نظام دفع بديل للالتفاف على ذلك المستخدم من “أبل”.

وسارعت “أبل” و”غوغل” إلى سحب اللعبة من متجريهما الإلكترونيين، ما دفع بـ”إبيك غايمز” إلى ملاحقتهما قضائيا بتهمة القيام بممارسات احتكارية.

وحاولت “فيسبوك” من ناحيتها التفاوض مع “أبل” على أداة جديدة لتنظيم الأحداث الإلكترونية المدفوعة، ما من شأنه مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة اقتصاديا، لكن من دون جدوى.

المصدر: عربي 21

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