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خلاف عائلي ينتهي بـ”جريمة مروّعة” في إسبانيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد أحد مباني مدينة ألكوديا دي كريسبينز الواقعة في جنوب إسبانيا جريمة مروعة راحت ضحيتها أم قتلت على يد ابنتها.

واكتشفت الشرطة الجريمة النكراء بعد تقديم سكان المبنى المؤلف من 4 طوابق بلاغا حول وجود رائحة كريهة تصدر من شقة المرأة البالغة من العمر 45 عاما.

وعلى الفور وصلت الشرطة للمبنى، وقاموا بالدخول إلى الشقة وتفتيشها ليتفاجؤوا بوجود الأم مقتولة ومرمية في حوض الاستحمام، وبأن الرائحة الكريهة المنتشرة في المبنى ناجمة عن تفسخ وتحلل جثتها.

وقامت الشرطة بإجراء تحقيقات مع ابنتها تيري البالغة من العمر 19 عاما، وأظهرت هذه التحقيقات قيامها بطعن والدتها التي كانت تعمل كعاملة تنظيف ومقدمة رعاية بسبب خلاف عائلي.

يذكر أن الطبيب الشرعي لم يستطع تحديد التاريخ الدقيق لوفاة الأم، لكنه أكد وفاتها في أبريل الماضي، وبأن تيري عاشت مع جثة والدتها لـ4 أشهر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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