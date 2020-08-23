نجوم من العيار الثقيل في فيلم بينوكيو

تمكن المخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو من ضم النجمة الأسترالية كيت بلانشيت والممثل الأسكتلندي إيوان ماكغريغور لفريق عمل فيلم الرسوم المتحركة بينوكيو.

وعبر المخرج عن سعادته لانضمام النجمين لفريق العمل، وقال إن ماكغريفور سيؤدي صوت شخصية كريكيت، في حين لم يكشف عن اسم الشخصية التي ستؤدي صوتها الممثلة الأسترالية.

وقال مخرج الفيلم إن أحداث الفيلم ستدور في إيطاليا عام 1930 خلال فترة ظهور موسوليني والحركة الفاشية، وسيتحدث عن بينوكيو الذي يعمل جاهدا على تحقيق طموحات والده.

وأكد ديل تورو سعادته الكبيرة لشراكته مع نتفليكس التي مكنته من تحقيق حلمه بإطلاق أول فيلم رسوم متحركة في مسيرته.

يذكر أن فيلم بينوكيو سيعرض على منصة نتفليكس وسيؤدي أصوات الشخصية فيه نخبة من النجوم منهم كريستوف فالتز، ديفيد برادلي، وغريغوري مان الذي سيؤدي صوت بينوكيو، بالإضافة للنجمين كيت بلانشيت وإيوان ماكغريغور.

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