مايكروسوفت تهاجم ابل بسبب سياسات متجر الاب ستور

مايكروسوفت تمتلك قطاعاً كبيراً مختصاً بتطوير الألعاب كما أنها تمتلك منصة Xbox، ولها عدة ألعاب شهيرة متوفرة على متجر الآب ستور.

السيد كيفن جاميل المدير العام لقسم تطوير تجربة استخدام الألعاب في مايكروسوفت قام بإرسال خطاب إلى المحكمة لمساندة شركة Epic Games ضد ابل.

في الخطاب الرسمي قيل أن إزالة لعبة فورت نايت Fortnite والإقدام على حذف حساب الشركة من متجر الآب ستور سوف يضر صناع الألعاب واللاعبين.

أيضاً قالت مايكروسوفت على لسان مسئولها إن شركة Epic Games ليست فقط صانعة للألعاب وإنما كذلك مطورة لحزمة Unreal Engine software suite وهي مجموعة برامج تستخدم لصناعة الألعاب بواسطة الشركات الأخرى.

من ذلك إصدارات الهواتف الذكية من ألعاب شهيرة مثل بابجي PUBG ولعبة سباق السيارات المملوكة لمايكروسوفت Forza Street، وكل هذه الألعاب وغيرها سوف تتأثر بقرار حظر Epic Games من الآب ستور، لأن الشركة لن يكون بمقدروها إصدار تحديثات لحزمة Unreal Engine.

إجمالاً، فإن كثير من الألعاب سواء على نظام iOS أو ماك سوف تتأثر سلباً بقرار منع شركة Epic Games من حساب المطورين الخاص بها.