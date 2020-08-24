رسميًا وبشكل مفاجئ – جالكسي S9 ونوت 9 يحصلون على تحديث OneUI 2.5

لازالت هواتف جالكسي S9 ونوت 9 لها مكانة كبيرة في سوق الهواتف الذكية وعددًا ضخمًا من المستخدمين لازالوا يقتنوها، وآخر تحديث قد استلمته هذه الهواتف هو تحديث OneUI 2.1 بعد تحديث أندرويد 10 وOneUI 2.0 الرئيسي، وحينها كنا شبه متأكدين أن هذه الهواتف المحبوبة لن تحصل على أي تحديثات أخرى، لكننا تفاجئنا اليوم بأن هذه الهواتف مؤهلة للحصول على تحديث OneUI 2.5 الكبير!

تحديث OneUI 2.5 يصل هواتف جالكسي S9 ونوت 9

تحديث OneUI 2.5 هو آخر تحديثات واجهة OneUI في الوقت الحالي، وقد بدأ فعليًا في الوصول لسلسلة هواتف جالكسي S20 وقد بدأت هذه الهواتف في استلام التحديث بشكل لحظي في بعض البلدان خصوصًا في السوق الأوروبي، وهو ما ينبئنا بأن التحديث سيصل لباقي الهواتف في وقت قريب جدًا.

الآن بتنا نعرف كافة الهواتف المؤهلة لهذا التحديث، وهي كالتالي:

• سلسلة جالكسي S20 بالكامل

• سلسلة جالكسي S10 بالكامل

• هاتف جالكسي S10 لايت

• سلسلة نوت 10 بالكامل

• هاتف جالكسي نوت 10 لايت

• هاتفيّ جالكسي فولد وZ فليب

• جالكسي S9 ونوت 9

هذه القائمة هي التي شاركتها سامسونج بشكل رسمي، لكن -ودون أن نحبطكم- هناك احتمالية أن تكون هواتف S9 ونوت 9 قد تم إضافتها لهذه القائمة عن طريق الخطأ، ومن ناحية أخرى وإن صحّ حصول هذه الهواتف -ذات الثلاث سنوات من العمر- على التحديث فهذا قد يعني أن هذه الهواتف قد تنتظر لفترة كبيرة نسبيًا من الوقت.

التحديث الجديد لا يجلب خواص وتغييرات جوهرية لكن الخواص الجديدة بالفعل مفيدة، وهي كالتالي:

• استخدام DeX لا سلكيًا

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• تحسين وضع تصوير الفيديو الاحترافي Pro Mode

• تغييرات على نظام Single Take لالتقاط الصور

• خواص جديدة لهواتف نوت

• تحسين ضخم لتطبيق الملاحظات Samsung Notes