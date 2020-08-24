نتيجة كورونا بلدي غدامس يعلن إيقاف العمل بالعيادات الخارجية ويخصص أرقاما للتواصل

أعلن المجلس البلدي غدامس إيقاف العمل بالعيادات الخارجية بمستشفى غدامس العام ونقل خدماتها إلى مركز الرعاية الصحية بالبلدية خلال الفترة الصباحية، على خلفية ارتفاع في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة.

وأضاف المجلس في بيان له، الأحد، بنقل حالات الأمراض الصدرية لفرع مركز مكافحة الأمراض بالبلدية خلال الفترة الصباحية، مع التواصل عبر الهاتف لحالات الأمراض العامة عبر الخطوط المخصصة.

وناشد المجلس المواطنين بضرورة تجنب التجمعات الخاصة والمناسبات الاجتماعية وارتداء الكمامة وتعقيم اليدين .

وخصص المجلس الأرقام التالية للتواصل وإرشاد المواطنين، للأطفال 0911163607، باطنة 0916287606 أمراض نساء وولادة 0916381034، السكري 0916900141، الجراحة العامة 0910699459، أمراض صدرية 0916570288، أنف وأذن وحنجرة 0916934577.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن، الاثنين، تسجيل عدد 572 حالة بفيروس كورونا بينها 186 مخالطة ووفاة 11 مصابا وتمثال 11 للشفاء.

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