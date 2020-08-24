7 نصائح تجعل اختراق الشبكات المنزلية مُهمة شبه مُستحيلة

مع للأسف في الوقت الحالي اختراق الشبكات المنزلية صار شيء مُنتشر بشكل كبير جداً حتى بين الصغار نتيجة لظهور بعض التطبيقات وشخصياً لدي تجارب كثيرة مع هذا الأمر وبطبيعة الحال نتيجة للتطور التكنولوجي صارت منازلنا مليئة الآن بمجموعة واسعة من الأدوات والأجهزة التي تتطلب اتصالاً بالإنترنت سواء كان جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف أو الثلاجة أو التلفزيون أو الكاميرات الأمنية وبالتالي فإن فكرة اختراق الشبكات المنزلية صارت تُشكل ضرر لذا في هذا المقال سنتطرق إلى بعض النصائح والخطوات التي تجعل من اختراق الشبكات المنزلية مُهمة شبه مُستحيلة.

نصائح تجعل اختراق الشبكات المنزلية مُهمة شبه مُستحيلة:

1. استخدم كلمة مرور WPA آمنة

للأسف لا تزال بعض نقاط وصول الوايفاى تُوفر معيار حمايةWEP القديم جداً والذي يُمكن من خلاله اخترق أي شبكة وايفاي، لذا الآن تأكد أن تشفير الحماية الذي تستخدمه هو WPA أو WPA 2 فهذا هو أقوى نظام حماية حالياً، وهذا طبعاً مقرون بفكرة استخدام كلمة مرور مُعقدة نوعاً ما ويُفضل أن تحتوي على أرقام وحروف ورموز ليكون من الصعب تخمينها.

2. تغيير اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيين

الشيء الثاني والمُهم جداً والذي يجب عليك فعله لتأمين الشبكات المنزلية هو تغيير اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيين إلى شيء أكثر أماناً حيث يقوم موفرو خدمة الوايفاى تلقائياً بتعيين اسم مُستخدم وكلمة مرور للشبكة ويمكن للقراصنة العثور بسهولة على كلمات المرور الافتراضية هذه عبر الإنترنت وبطبيعة الحال إذا تمكنوا من الدخول إلى إعدادات الشبكة فيمكنهم تغيير كلمة المرور إلى ما يحلو لهم.

3. إخفاء الشبكة الخاصة بك

إخفاء اسم الشبكة SSID ومنعه من الظهور هو ميزة مُهمة جداً سُتمكنك من إخفاء اسم شبكتك من قائمة الأشخاص في المنطقة المحيطة وصدقني سيؤدي تغيير الاسم الافتراضي إلى زيادة صعوبة معرفة الهاكر بنوع جهاز التوجيه لديك مما يُقلل من فُرص الهجوم ولكن أُود الإشارة إلى أنه يجب اتباع جميع ما سأذكره لأن كل خطوة مبنية على الأخرى.

4. إلغاء تفعيل خاصية WPS من الراوتر

هذه هي أهم نقطة في هذا المقال لأنه للأسف إذا كانت مُفعلة في الراوتر الخاص بك فسيتمكن أي طفل من اختراقك عبر بعض التطبيقات لذا احرص على إلغاء تفعيلها بمجرد الحصول على الراوتر مع العلم أن بعض الشركات في الوقت الحالي صارت تُصمم أجهزة راوتر خالية من هذه الثغرة الأمنية كونها خطيرة جداً ومع الأسف ما زال هُناك الكثير من الناس لا يعلم عنها أي شيء.

5. تحديث برنامج جهاز التوجيه الخاص بك

دائماً نتحدث عن التحديثات وطالما أننا نتحدث عن الحماية من اختراق الشبكات المنزلية فلا بُد أن نُؤكد على هذه النقطة، لذا يا صديقي يجب تحديث برنامج شبكة الوايفاى لحمايتها حيث يُمكن أن تحتوي البرامج الثابتة لجهاز التوجيه مثل أي نوع آخر من البرامج على نقاط ضعف يحرص المتسللون على استغلالها وبالتالي الحل لذلك هو التحديث أول بأول.

6. استخدم جدار الحماية

تحتوي مُعظم أجهزة توجيه الشبكات المنزلية على جدار حماية مُدمج يحمي اتصالات النطاق ويمنع أي هجمات على الشبكة من المتطفلين وبالتالي من المهم جداً التحقق من تشغيل جدار الحماية لجهاز التوجيه المنزلي الخاص بك لإضافة طبقة أخرى من الحماية إلى أمان منزلك.

7. إيقاف تشغيل شبكة الوايفاى عندما لا تكون في المنزل

هذه النصيحة قد تكون بسيطة إلى حدٍ ما لكنها من أسهل الطرق لحماية الشبكات المنزلية من الهجوم، فلا يلزم أبداً تشغيل شبكة الوايفاى المنزلية 24 ساعة في اليوم لأنه إيقاف تشغيل الوايفاى عندما تكون بعيداً عن المنزل يُؤدي إلى تقليل فرص المتسللين والهاكر الذين يحاولون اقتحام شبكتك المنزلية عندما لا تكون في المنزل.