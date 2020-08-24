شاهد بالصور كيف أصبح “بيت الموريسكي” في طرابلس بحلته الجديدة

يستعد بيت الموريسكي في المدينة القديمة في طرابلس لفتح أبوابه أمام الزوار، واستقبال النشاطات الثقافية والفنية والاجتماعية، بعد اكتمال أعمال الصيانة فيه.

وعانى البيت من إهمال كبير خلال السنوات الفائتة ما تسبب بحدوث أضرار كبيرة في معظم أروقته وغرفه الرئيسية، وتمت أعمال الصيانة الذاتية من قبل متطوعين في إطار العمل للمحافظة على الهوية التاريخية للمدينة القديمة

ويعد بيت الموريسكي من المنازل التاريخية الموغلة في القدم، ويقع في المدينة القديمة بطرابلس قرب قوس الصرارعي، ويغلب عليه الطابع الأندلسي، وسمي نسبة للموريسكيين الذين أتوا من الأندلس، ويعود تاريخ بنائه إلى ما بين نهاية القرن 18 وبداية القرن 19، وبناه وأنشأه الشيخ علي بن محمد بن عياد آل هود القرقني شيخ مدينة طرابلس، ويقال إنه ليس ليبي الأصل، وتولى مهامه في المشيخة أثناء العهد العثماني الثاني في ليبيا، حيث تولى المشيخة في سنة (1271هجرية) في ولاية مصطفى نوري باشا، وكان في نفس الوقت عضواً في مجلس ولاية طرابلس، وكان يشرف على الشؤون المدنية والتجارية وشؤون الأمن لمدينة طرابلس، ثم استعمله الشيخ محمد خالد أبو الوليد القرقني أحد وجهاء طرابلس ومن كبار أعيانها ومثقفيها ومجاهديها ويعد علما من أعلام ليبيا.

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