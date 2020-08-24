تعرف على أفضل كروت الشاشة المناسبة للألعاب والجرافيك العالي

هُناك العشرات من كروت الشاشة المُتاحة في الأسواق لكن بطبيعة الحال ليست كل الكروت جيدة وتصلح لكل الاستخدامات فمثلاً إذا كُنت تُحب لعب أفضل ألعاب الكمبيوتر أو التعامل مع المهام الأكثر كثافة في الرسومات مثل التصميم وتحرير الفيديو والبرمجة وهذه الأمور فبالتأكيد أنت بحاجة لكارت شاشة قوي يتحمل كل هذا العبء، ونظراً لأن اختيار الكارت الجيد قد يُسبب إشكالية بالنسبة للمستخدمين ففي هذا المقال سنتطرق إلى أفضل كروت الشاشة المناسبة للألعاب والمونتاج والتصميم.

أفضل كروت الشاشة الموجودة في الوقت الحالي:

1. Palit GeForce RTX

هذا الكارت يُعتبر أحد أفضل كروت الشاشة المُقدمة من طرف Nvidia وهو يُعتبر من أفضل الطرازات الموجودة في الوقت الحالي حيث يُوفر لك أداء أسرع بنسبة تصل إلى 25% من سلسلة rtx 20 الأصلية التي كانت موجودة في السابق، باختصار هذا الكارت الخارق يتم تشغيله بواسطة بنية وحدة معالجة الرسومات Turing GPU ومنصة rtx الجديدة، كما أنه يُوفر قوة تتبع الأشعة في الوقت الحقيقي والذكاء الاصطناعي للألعاب، يتميز هذا الأخير بمشفر أجهزة مُخصص يُمكنك من اللعب والبث في وقت واحد بجودة فائقة كما أن سرعته 1650 ميجا هيرتز، يبلغ سعر هذا الجهاز الخارق 793.34 دولار.

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2. ASROCK Radeon RX

هذا أيضاً أحد أفضل كروت الشاشة لعام 2020 لما له من مُميزات كثيرة منها أنه يأتي بسعر جيد مُقارنة بمنافسيه كما أن هذه البطاقة مُتوسطة المدى القوية تُوفر الألعاب بدقة 1440 بكسل في إعدادات Ultra أو Max للجماهير وحتى أكون صريح معك فهذه البطاقة تفتقر لميزة تتبع الأشعة في الوقت الحقيقي بعكس كارت الشاشة السابق لكن هذا لا يمنع من أنه كارت رائع ومُناسب جداً، يبلغ سعر هذا الكارت على موقع أمازون 399.99 دولار.

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3. Gigabyte GV-N208TGAMING

ننتقل الآن للكارت الأغلى في هذه القائمة والذي يصل سعره حتى 1,576 دولار لكن بطبيعة الحال الكارت لا ينقصه أي شيء بل إن كل مُميزاته تجعله يستحق هذا السعر وعن جدارة كما أنه يحتوي على ميزة تتبع الأشعة والذكاء الاصطناعي ويُمكن استخدامه مع أي لعبة في العالم مهما كانت وسيُثبت كفاءته معها، يبلغ حجم الرام الخاص بهذا الجهاز 11 جيجا بايت وتصل سرعته حتى 14000 ميجا هيرتز وهذا لن تجده في أي كارت آخر وهذا ما يجعله أحد أفضل كروت الشاشة الموجودة في الوقت الحالي.

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4. Nvidia GeForce RTX 2070

ما زلنا مع Nvidia وهذا الكارت الذي يُقدم تجربة ألعاب استثنائية بدقة 1440 بكسل لأنه يأتي مع رام بقوة 8 جيجا بايت وسُرعة 1800 ميجا هيرتز، طبعاً الكارت لا يقتصر استخدامه على الألعاب فحسب بل يُمكن استخدامه كذلك في الأمور التي تحتاج رسوميات كبيرة مثل التصميم الجرافيكي ومُونتاج الفيديو، أيضاً تُوفر مراوح HDB المزدوجة في الكارت تبريد عالي الأداء وضوضاء صوتية أكثر هدوءاً، بطبيعة الحال لا ننسى الإشارة بأن الكارت يتوفر على ميزة تتبع الأشعة في الوقت الحقيقي في الألعاب للحصول على رسومات واقعية فائقة التطور، يبلغ سعر الكارت 689.95 دولار.

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5. ASUS Radeon RX 580

ننتقل الآن للجهاز الأخير والأرخص في هذه القائمة والذي لا يتجاوز سعره 236.99 دولار فبالنسبة للأشخاص المُهتمين بالميزانية ولكل شخص يتطلع إلى التأكد من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك يتماشى مع الجيل الحالي من وحدات التحكم فيُعتبر هذا الكارت هو الأنسب لأنه يأتي برامات 8 جيجا بايت ويحتوي كذلك على منفذي HDMI 2.0 لتوصيل سماعة الرأس والشاشة في نفس الوقت ويوفر التبريد ثنائي المروحة تدفق هواء للتبريد وبدون وجود صوت مُزعج، الكارت يُقدم جودة 1080 بيكسل ويأتي بسرعة 1380 ميجا هيرتز.

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