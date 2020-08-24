غوغل تغلق ثغرة أمنية بعد اكتشافها بـ4 أشهر!

تمكنت شركة غوغل الأمريكية من إغلاق ثغرة أمنية خطيرة في بريد جيميل تسمح بإرسال رسائل وهمية تخدع المستخدم.

وكانت الباحثة الأمنية Alison Husain قد اكتشفت هذه الثغرة في أبريل الماضي، وأبلغت غوغل بها مباشرة.

وقال الباحثة الأمنية إن هذه الثغرة تجعل خداع المستخدم أمرا سهلا، وإيهامه بأن الرسائل الواردة إلى بريده صادرة من أي مستخدم جيميل أو GSuite، لأنها تتيح للقراصنة تخطي تقنيات وضعتها غوغل لحماية المستخدم من عمليات القرصنة، كتقنية مقارنة عنوان IP المرسل مع قائمة العناوين الموافق عليها مسبقا.

يذكر أن الشركة الأمريكية تجاهلت الثغرة الخطيرة ولم تقم بإغلاقها إلا بعد مرور أكثر من 4 أشهر على إبلاغها، وأكدت تقارير من داخل الشركة الأمريكية أن غوغل كانت تؤجل إغلاقها لشهر سبتمبر، لكن انتشار أخبارها دفعها لإغلاقها بشكل فوري.

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