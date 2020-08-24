تسريب كامل مواصفات هواتف أوبو F17 الجديدة – هل تستحق؟

هواتف أوبو لازالت تلقى استحسان شريحة ضخمة من المستخدمين، وفي واقع الحال وبلغة الأرقام فأوبو تؤدي بشكل ممتاز خصوصًا في وطننا العربي، واليوم بدأت المعلومات حول مواصفات هواتف أوبو F17 الجديدة في الظهور متمثلة في المميزات، العيوب والألوان المتوقعة، وإذا كنت تفكر في شراء هاتف جديد بشكل عام أو هاتف من أوبو بشكل خاص فتابع معنا هذا المقال لتكون أول من يعرف!

مواصفات هواتف أوبو F17 – المميزات، العيوب والألوان

يأتينا التسريب الجديد من مسرّب موثوق، وحسب تسريباته فهاتف أوبو F17 برو سيأتي بألوان وتصميمات مختلفة تبدأ مع الأسود المطفي وصولًا إلى الأبيض اللامع! هذا مع شاشة بقياس 6.43 بوصة بدقة FHD+ والأهم أن هذه الشاشة تأتي من نوع أموليد وتضمّ كاميرا أمامية ثنائية على شكل بيضاوي عرضي، والكاميرات الأمامية هنا تقليدية، لدينا عدسة بدقة 16 ميجابيكسل رئيسية وعدسة ثانوية للعمق، والتي تستخدم في عزل الخلفية، ولعل إضافة كاميرا واسعة Wide Angle كان خيارًا أفضل!

الكاميرا الخلفية في هاتف أوبو F17 برو تأتي رباعية العدسات بشكل مربّع -كآيفون 11- وستقدّم عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، عدسة ثانوية بدقة 8 ميجابيكسل غالبًا ستكون واسعة، عدستي 2 ميجابيكسل لا داعي لهم.

داخل الهاتف لدينا -وكعادة أوبو السيئة- معالج ميدياتك هيليو P95، وهو في واقع الحال معالج جيّد جدًا، لكن المستخدمين حتى الآن لازالو يفضلون معالجات سنابدراجون من كافة النواحي، وعلى كل حال لدينا هنا ذواكر بسعات 8/128 جيجابايت وهي مناسبة بالطبع، هذا بجانب شحن سريع بقدرة 30 واتّ لبطارية بسعة 4,000mAh. وهنا نستنتج أن الهاتف سيكون في الفئة المتوسطة لا أكثر.

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مواصفات هواتف أوبو F17 – ماذا عن الإصدار العادي؟

ما سبق كان حول إصدار “برو من الهاتف، أما عن الإصدار العادي فسيأتي مع ألوان مختلفة ومع شاشة بقياس 6.44 بوصة من نوع سوبر أموليد أيضًا وبنفس الدقّة، لكن لدينا هنا نوتش يضم كاميرا أمامية واحدة بدقة 16 ميجابيكسل، وفي الخلف لدينا كاميرا رباعية أيضًا لكن بدقات أقل، وهي 16+8+2+2 ميجابيكسل.

داخل الهاتف لدينا معالج سنابدراجون 662 -وربما 665- مع نفس البطارية ونفس سرعة الشحن السريع لكن مع ذواكر 6/128 جيجابايت! وهذا يجعلنا نتسائل، هل الفرق بين الإصدارين العادي والبرو هو فقط الكاميرات والمعالج والنوتش؟ لعلّ الأمر لم يكن يستحق من أوبو إطلاق إصدارين مختلفين.

هواتف أوبو دائمًا ما تجد “زبونها”، لكن لا يمكننا أبدًا أن نغفل وجود بدائل أفضل بكثير من هواوي وريلمي التابعة لأوبو أيضًا! الهاتف لا يقدّم تضحيات جسيمة لكن لنصبر قليلًا لنرى سعره، ولعلّ من المعروف عن أوبو في الأشهر القليلة الماضية هو التسعير المتهوّر لهواتفها، لذلك فقد نجد هاتف مثل أوبو F17 برو بسعر 400 دولار! وحينها ستكون صفقة خاسرة.