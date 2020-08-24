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مقطع فيديو يحقق حلم فتى الباليه النيجيري

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو للطفل النيجيري أنتوي مادو البالغ من العمر 11 عاما وهو يؤدي رقصة باليه تحت المطر.

وظهر أنتوي مادو يرقص الباليه حافي القدمين لمدة 45 ثانية تحت المطر في منزله الترابي في ظروف سيئة.

ووصل المقطع القصير لمدرسة مسرح الباليه الأمريكي في نيويورك، ونال إعجاب مديرة المدرسة سينثيا هارفي التي قررت تقديم منحة دراسية كاملة للفتى.

وتواصلت المديرة مع مدرسة أنتوي في نيجيريا التي ربطتها بالطفل أنتوي، وقدّمت عرضها الذي يشمل تحمّلها لكافة تكاليف نقل الطفل لأمريكا ومعيشته، وتغطية تكلفة شبكة الإنترنت حاليا ليحصل أنتوي على دروس في الباليه تطور مهاراته.

وعبّرت سينثيا هارفي عن امتنانها لشبكات التواصل الاجتماعي التي ساهمت في وصول مقطع الفيديو إليها.

يذكر أن الطفل أنتوي مادو سيرحل العام القادم للولايات المتحدة الأمريكي ليدرس الباليه من خلال منحة مقدمة من مدرسة Ballet Beyond Borders الواقعة في مقاطعة ميسولا بولاية مونتانا

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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