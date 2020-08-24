تامر حسني يطلق تتر مسلسل “مدرسة الحب ج 3”

طرح الفنان المصري تامر حسني على قناته الرسمية في موقع يوتيوب تتر مسلسل مدرسة الحب الجزء الثالث.

وحملت الأغنية الجديدة اسم لينا حياة، وحصدت أكثر من 195 ألف مشاهدة على يوتيوب منذ طرحها يوم 23 أغسطس الجاري.

وتفاعل عشاق النجم المصري مع الأغنية بشكل إيجابي، وتركوا العديد من التعليقات اللطيفة والجميلة.

وأغنية لينا حياة من كلمات أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع هيثم راضي.

ولن يكتفي تامر حسني بغناء تتر مسلسل مدرسة الحب الجزء الثالث وحسب، بل سيشارك فيه كممثل رفقة مجموعة من النجوم العرب أمثال أمير كرارة، جومانة مراد، مصطفى قمر، مي سليم، خالد الصاوي، لقاء سويدان، وبولنت إينال وغيرهم.

يذكر أن الجزء الثالث من مسلسل مدرسة الحب سيكون من تأليف معتز فتحية، وإخراج تامر إسحاق وليث ربايعة.

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