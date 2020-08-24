منوعات

تجنبوا تخزين الأدوية في الحمّام

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت الرابطة الألمانية المرضى لعدم تخزين الأدوية في الحمام، وقالت إن الرطوبة والحرارة العالية تفسد الدواء حتى مع الاحتفاظ به داخل عبوته.

وحددت الرابطة مجموعة من العلامات التي تدل على سوء التخزين، ومن أبرز هذه العلامات تغير لون الأقراص، أو حدوث تشققات فيها، أو انبعاث رائحة كريهة منها، أو وجود تكتلات بأدوية الشراب.

وقالت إن تغير لون المرهم والجل، وتحول قوامهما لسائل أو انبعاث رائحة منهما دليل مؤكد على سوء التخزين.

ودعت الرابطة الألمانية المرضى لعدم تناول الأدوية في حال ظهور العلامات السابقة الذكر عليها.

ونصحت الرابطة الألمانية المرضى بالاحتفاظ بالأدوية الخاصة بهم في درجة حرارة تتراوح ما بين 15 إلى 25 درجة، مع الحرص على عدم تخزين الأدوية في الثلاجة إلا إذا كانت النشرة الدوائية تقول بذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك