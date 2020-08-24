تجنبوا تخزين الأدوية في الحمّام

دعت الرابطة الألمانية المرضى لعدم تخزين الأدوية في الحمام، وقالت إن الرطوبة والحرارة العالية تفسد الدواء حتى مع الاحتفاظ به داخل عبوته.

وحددت الرابطة مجموعة من العلامات التي تدل على سوء التخزين، ومن أبرز هذه العلامات تغير لون الأقراص، أو حدوث تشققات فيها، أو انبعاث رائحة كريهة منها، أو وجود تكتلات بأدوية الشراب.

وقالت إن تغير لون المرهم والجل، وتحول قوامهما لسائل أو انبعاث رائحة منهما دليل مؤكد على سوء التخزين.

ودعت الرابطة الألمانية المرضى لعدم تناول الأدوية في حال ظهور العلامات السابقة الذكر عليها.

ونصحت الرابطة الألمانية المرضى بالاحتفاظ بالأدوية الخاصة بهم في درجة حرارة تتراوح ما بين 15 إلى 25 درجة، مع الحرص على عدم تخزين الأدوية في الثلاجة إلا إذا كانت النشرة الدوائية تقول بذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية