شركة طيران تبتكر طريقة مميزة لتفادي كورونا

في إطار سعيها للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الرحلات الجوية قامت شركة الطيران “أول نيبون” اليابانية بتزويد طائراتها بأبواب مراحيض تعمل بدون لمس.

وعمدت الشركة اليابانية لاستبدال مقابض الأبواب بزنبرك يُمكّن المستخدم من فتح باب المرحاض باستخدام المرفق عوضا عن اليد.

أما من الداخل فيوجد زر كبير يضغط عليه بالمرفق يقوم بإغلاق الباب، أما فتح الباب يستوجب الضغط بالمرفق على زر صغير موجود فيه ينزلق من جانب لآخر.

وقالت الشركة اليابانية إن النموذج الأولي لهذه الأبواب قيد التجربة في صالة شركة ANA في مطار هانيدا بالعاصمة اليابانية طوكيو، حيث تجمع الشركات العالمية معلومات حوله حتى نهاية أغسطس الجاري من أجل تعميمه عالميا في حال حقق الفائدة المرجوة منه.

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