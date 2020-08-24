لينوفو تطلق سماعة رأس بمواصفات منافسة

كشفت شركة لينوفو الصينية عن سماعة رأس جديدة بمواصفات منافسة أطلقت عليها اسم Yoga Active Noise Cancellation.

وستأتي السماعة الجديدة بمشغل نيوديميوم 40 ملم يعمل في نطاق ترددي يمتد من 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز، ونطاق ديناميكي يصل إلى 110 ديسيبل.

وستحتوي السماعة الجديدة على 6 ميكروفونات تقوم بإلغاء الضوضاء المحيطة حتى 30 ديسيبل، وبطارية تعمل لـ 14 ساعة في حال تم إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وقابلة للشحن من خلال منفذ USB-C.

وتتميز هذه السماعة بوزنها الخفيف الذي يصل لـ 214 غراما، وبدعمها لتقنية الترميز SBC، وAAC، aptX، aptXLL، وHP 1.7، وبإمكانية وصلها بالأجهزة الذكية من خلال البلوتوث 5.0.

يذكر أن لينوفو لم تكشف عن سعر السماعة الجديدة التي ستطلقها في الأسواق في أكتوبر القادم.

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