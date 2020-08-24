جديد اليابان.. سكوتر كهربائي قابل للنفخ

كشفت جامعة طوكيو اليابانية عن سكوتر كهربائي جديد قابل للنفخ ومناسب للمسافات القصيرة أطلقت عليه اسم Poimo.

وصنعت الجامعة اليابانية هيكل السكوتر الجديد من مادة البولي يورثيبن، وسيحتوي على عجلات ووحدة تحكم لاسلكية مدمجة، وحزمة بطارية، وكمبريسور صغير لنفخه.

ويتميز السكوتر الجديد بوزنه الخفيف الذي يصل لـ5 كيلو غرامات، وبإمكانية طيه ووضعه في الحقيبة.

وقبل قيادته يجب أن يقوم المستخدم بإخراجه من الحقيبة، ومن ثم يقوم بتركيب العجلات ويضع وحدات التوجيه في الأماكن المخصصة لها، ثم يقوم بنفخه، ليبدأ السكوتر بعدها بالتحرك بفضل المحرك الكهربائية المثبت في العجلات الخلفية، ويمكن للمستخدم توجيه السكوتر من خلال تغيير الوزن.

يذكر أن الجامعة اليابانية لم تكشف باقي مواصفات السكوتر الجديد، ولا سعره ولا موعد طرحه في الأسواق.

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