تقرير – هواتف ايفون 12 برو قد تفقد ميزة في غاية الأهمية!

نحن الآن على أعتاب الإعلان عن هواتف ايفون 12 وايفون 12 برو إلا أن هناك أخباراً ليست سعيدة بخصوصها، إذ تشير آخر التقارير أنها لن تأتي بميزة دعم معدل تحديث 120 هيرتز في الشاشة!

وفقاً للصحفي Ross Young ذي الإطلاع على أخبار صناعة الأجهزة التقنية وسلاسل التوريد، فإن هواتف ايفون 12 برو تحديداً سوف تأتي بشاشات داعمة لمعدل تحديث 120 هيرتز لكن لن يستفيد منها المستخدم لعدم وجود شرائح أو دوائر إلكترونية IC كافية بسبب نقص التوريد.

ايفون 12 برو – الخيار الصعب أمام ابل

في هذه الحالة أمام أبل خياران كلاهما صعب، الأول هو تأخير موعد إطلاق هواتف ايفون 12 برو – التي كان مقرراً لها دعم هذه الميزة حصرياً – عن الموعد المحدد سلفاً لحين استيفاء كافة الشرائح والدارات الإلكترونية المطلوبة.

هذا الخيار قد يكبد ابل خسائر لصالح المنافسين الذين سوف يملون الانتظار أو قد يلجأون لشراء الإصدارات الأرخص من ايفون 12 التي لا تدعم هذه الميزة.

أما الخيار الثاني المطروح حالياً فهو إطلاق هواتف ايفون 12 برو بدون تفعيل معدل تحديث 120 هيرتز والاكتفاء فقط بمعدل تحديث 60 هيرتز التقليدي، فقدان هذه الميزة سوف يعطي المنافسين أفضلية إذ أن معدل تحديث الشاشة العالي بات ميزة أساسية في كافة الهواتف الراقية Flagships.

نذكر من جديد أن شاشات OLED الموجودة في هواتف ايفون 12 برو تدعم معدل تحديث 120 هيرتز لكن ابل لا تجد الدوائر الإلكترونية Integrated Circles IC التي تجعل البكسلات تضيء بمعدل 120 مرة في الثانية.

هناك الكثير من التقارير التي ترجح أن ابل قد تضحي بهذه الميزة من أجل إطلاق هواتف ايفون 12 برو في الموعد المحدد بالتزامن مع توافر هواتف ايفون 12 الأقل ثمناً، لكن ذلك قد يصيب فئة كبيرة من المستخدمين بالاحباط.

حالياً هناك هواتف منافسة بمعدل تحديث للشاشة 90 و 120 و 144 هيرتز، وبالنسبة لهواة الألعاب فتلك تشكل نقلة نوعية في تجربة اللعب وسلاسة الرسوميات على الشاشة. كل هواتف الايفون حتى هذه اللحظة بمعدل تحديث للشاشة 60 هيرتز التقليدي، فهل يستمر الأمر كذلك مع ايفون 12؟ الأيام القادمة كفيلة وحدها بالإجابة عن هذا السؤال، حيث بات موعد الإعلان الرسمي قريباً.