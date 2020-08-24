10 اختراعات ستحدد شكل منازلنا

تشكل التكنولوجيا حياتنا في المستقبل والطريقة التي نعيش بها داخل منازلنا، فتكنولوجيا الأشياء حولت المعدات العادية من الثلاجة إلى مقعد المرحاض الخاص بك إلى أجهزة ذكية مرتبطة ببعضها، لتحول منزلك إلى نظام ذكي ومتكامل.

موقع إنتريستنغ إنجينيرنغ interesting engineering نشر تقريرا لعدد من الأجهزة والاختراعات التي لا تعد أحلاما أو مشاريع اخترعات، بل هي حقيقة يمكنها أن تغير الطريقة التي نعيش بها إلى الأبد.

1- خاتم تالون الذكي تعتمد العديد من الأدوات المنزلية وغيرها من التقنيات بشكل كبير على الأوامر الصوتية، لكنها ليست مفيدة للغاية أثناء مشاهدة فيلمك المفضل أو الاستماع إلى ألبوم جديد لفرقتك المفضلة بأقصى مستوى صوت.

ويعد تالون سمارت رنغ (Talon Smart Ring) من شركة تيتانيوم فالكون (Titanium Falcon) أحد هذه الأجهزة التي تجمع بين حلية جذابة وجهاز للتحكم الذكي في المنزل، ويمنحك القيادة والتحكم في الأجهزة ببساطة عن طريق استخدام إيماءات اليد.

2- اجعل حمامك أنيقا مع هذا الجهاز المنزلي الذكي الرائع كشفت شركة تدعى كوهلر (Kohler) عن نظام كوهلر كونيكت (Kohler Konnect) للحمامات الذكية والتي من بينها المرحاض الذكي، وتعمل هذه التقنية الذكية بشكل فعال مثل مساعد غوغل أليكسا (Alexa) ولكن لأجهزة الحمام الخاصة بك، بالإضافة إلى مطبخك.

ويمكنك عن طريق الأوامر الصوتية استخدام حمامك بدون استخدام اليدين بشكل فعال، وباستطاعتك تدفئة مقعد المرحاض الخاص بك أو التنبيه عندما تكون درجة حرارة مياه الاستحمام مثالية.

3- مستقبل المكانس الكهربائية الروبوتية قطعت المكانس الكهربائية الروبوتية شوطا طويلا منذ ظهور “آي روبوت رومبا” (iRobot’s Roomba)، وأصبحت التكنولوجيا نفسها أكثر ذكاء في الآونة الأخيرة، وهي تتحسن بمرور الوقت.

مثال رائع على هذه التقنية هو إيفافاكس ديبوت أوزمو (Evovacs Deebot Ozmo)، ويمكن لهذا الروبوت الصغير التبديل بين وضع الممسحة والمكنسة الكهربائية عند وجود أسطح أرضية مختلفة، كما أنه يرتبط بجهازك الذكي عبر تطبيق لإخباره بالغرف التي يجب تنظيفها أم لا.

4- جهاز ذكي يحول الحائط إلى تلفزيون ضخم كشفت سامسونغ مؤخرا عن تلفزيونها “ذي وال” (The Wall)، وهو عبارة عن مجموعة من الخلايا الصغيرة والتي يتيح لك تجميع شاشتك الخاصة بأي حجم تريده، وعلى الرغم من أن صنع شاشة مقاس 146 بوصة يعد مكلفا للغاية في الوقت الحالي فإن السعر سينخفض، ​​حيث هناك منافسة كبيرة في هذا المجال.

5- لا تريد الطبخ.. لماذا لا تستخدم الشيف الآلي؟ بالنسبة لأولئك الذين يكرهون الطهي أو ليس لديهم الوقت في المستقبل غير البعيد ستتمكن من توظيف خدمات طاهٍ محترف في شكل روبوت، ستطلق شركة مولي (Moley) -وهي شركة روبوت مقرها المملكة المتحدة- قريبا أول مطبخ آلي لها.

وتم تعيين مثل هذه التكنولوجيا لإحداث ثورة في مطابخنا، ومع انخفاض الأسعار في المستقبل لا بد أن تصبح إحدى الميزات الضرورية في منازلنا.

6- الثلاجات الذكية..

ستشتري فقط ما تحتاجه مع الاتجاه إلى جعل أي شيء وكل شيء “ذكيا” فإن الثلاجة الصندوق هي أحدث ضحية للذكاء الاصطناعي، وعلى الرغم من أن الثلاجات المزودة بشاشات ليست بالأمر الجديد فإن دمج وظائف الجهاز الذكي يعد شيئا جديدا.

وعلى سبيل المثال، يمكن لثلاجة “فاميلي هوب” (Family Hub) من سامسونغ تغيير عمل الثلاجة إلى الأبد، حيث يمكنها العمل كمحور للأجهزة الذكية الأخرى في منزلك، وتقوم بمهام مثل إخطارك عند انتهاء صلاحية الطعام أو العثور على قسائم لتعبئة الحليب والبيض.

7- كاميرات أمنية ذكية.. مستقبل آمن المنزل سيصبح الذكاء الاصطناعي أكثر أهمية في التكنولوجيا المستقبلية، خاصة داخل منازلنا، وهناك عدد كبير حاليا من أجهزة أمان المنزل، ولكن قد يكون دمج الذكاء الاصطناعي فيها هو المستقبل.

وخير مثال على ذلك كاميرا سومفي (Somfy) الخارجية، فلديها القدرة على تحديد متى يقترب الشخص قليلا من منزلك، ثم ترسل تحذيرا شفهيا قبل إطلاق صفارة إنذار بقوة 110 ديسيبلات كحل أخير لحماية ممتلكاتك عندما لا تكون في المنزل.

8- خزانة ملابس ذكية نعم ، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح، خزانة ملابس ذكية، صدق أو لا تصدق، تعمل شركات مثل بوش (Bosch) الألمانية حاليا على تطوير شاشات لمس افتراضية يمكن عرضها على أي سطح، بما في ذلك أبواب وأرفف خزانة الملابس على سبيل المثال.

وفي حين أن شاشات اللمس الافتراضية المعروضة على خزانة الملابس لا تجعلها “ذكية” من الناحية الفنية فإن التطبيقات المحتملة لهذه التقنية مثيرة للغاية، ويطلق على الجهاز اسم “بي إم إل 100 بي آي إنتراكتيف بروجيكشن موديول” (BML100PI Interactive Projection Module)، وينتج هذا الجهاز عرض ليزر لشاشات لمس على حواف أرفف الخزائن.

ويسهل جهاز “بوش” (Bosch) -الذي ظهر لأول مرة في معرض المنتجات الاستهلاكية 2019 المعروف باسم “سي إي إس 2109) (CES 2019” على المستخدمين ترتيب ملابسهم واختيار الأزياء وحتى التحقق من الطقس. ولا يزال الجهاز حاليا نموذجا أوليا، ولن يكون متاحا للمستهلكين مباشرة، بل سيتم دمجه في أثاث مستقبلي آخر.

9- منظمات الحرارة الذكية كان منظم الحرارة سمة حيوية للتحكم في التدفئة المركزية لعدة عقود، ولكن الآن بفضل شركات مثل هانيويل (Honeywell) فإن هذا الجهاز المنزلي المخضرم يشهد تحولا ذكيا.

وعلى سبيل المثال، هناك منظم الحرارة الذكي “تي 6 آر” (T6R) عالي القدرة المزود بتقنية واي فاي، ويمكن أن يتكامل مع أجهزة آبل هوم كت (Apple HomeKit) وغوغل هوم (Google Home) وأمازون آليكسا (Amazon Alexa) بسهولة نسبية.

منظمات الحرارة الذكية مثل مجموعة هانيويل هي واحدة من أفضل الاستثمارات التي يمكنك القيام بها لجعل منزلك موفرا للطاقة قدر الإمكان، ويعتني هذا الجهاز بدرجة الحرارة المحيطة بمنزلك أثناء وجودك في المنزل أو خارجه.

ويمكنك أيضا التحكم في منظم الحرارة باستخدام تطبيق هانيويل الخاص لجدولة ومزامنة حرارة منزلك أينما كنت في العالم من خلال الإنترنت.

10- جرس باب ذكي للحماية وأخيرا، هناك جهاز ذكي آخر يمكن أن يكون مستقبل المنازل الذكية، وهو جرس الباب بالفيديو ماكسيموز والكاميرا الثنائية (Maximus DualCam Video Doorbell).

يتميز هذا الجهاز الصغير بكاميرتين وكشف ذكي للحركة وبسهولة التركيب، وهو الإضافة المثالية لأي صاحب منزل ذكي يهتم بالأمن.

المفهوم الأساسي هو أن ميزة الكاميرا المزدوجة في هذا الجهاز تسمح لك بمعرفة من هو على الباب، وماذا أيضا على عتبة الباب، ومثل معظم أجراس الباب الذكية الأخرى يوفر جرس الباب هذا فيديو عالي الدقة نسبيا، وفي حين أنها أغلى من أجراس الأبواب الذكية الأخرى إلا أن ميزة الكاميرا المزدوجة الخاصة بها ستغير قواعد اللعبة بالتأكيد.

المصدر : الجزيرة نت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية