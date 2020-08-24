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مفاجأة.. فيروس كورونا يعيش بدرجة التجميد القياسية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة قدرة فيروس كورونا على العيش في اللحوم والأسماك المجمدة لـ21 يوما.

وأقام العلماء هذه الدراسة في سنغافورة، حيث أدخلوا فيروس كورونا على قطع من لحوم الدجاج، السمك، والمواشي الموجودة في محلات السوبر ماركت، وقاموا بتخزينها على درجة برودة تراوحت ما بين درجة التبريد القياسية المقدرة بـ 4 درجات مئوية، ودرجة التجميد القياسية المقدرة بـ 20 درجة مئوية تحت الصفر.

وقام العلماء بفحص هذه العينات بعد مرور 21 يوما، واكتشفوا أن فيروس كورونا لم يمت، ولا يزال حيا.

وأكد العلماء أن هذا الأمر قد يؤدي لتفشي فيروس كورونا مستقبلا في بلاد لم تسجل إصابات لفترات طويلة، وسيزيد من عدد الإصابات بفيروس كورونا في المستقبل.

وطلب العلماء المشرفون على هذه الدراسة من عمال المصانع عدم الذهاب للعمل عند ظهور أعراض المرض عليهم، لأن العناصر الملوثة ستنقل العدوى من مكان لآخر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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