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الشرطة الإيطالية تستجيب لمُسن جائع ولا يملك النقود

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تلقت الشرطة الإيطالية في مدينة أجريجينتو الواقعة في جزيرة صقلية جنوب إيطاليا اتصالاً هاتفياً من رجل مُسن طلب منهم مساعدته وإحضار الطعام له، لأنه لا يملك النقود، ولم يتناول الطعام منذ 5 أيام.

واستجابت الشرطة الإيطالية للاتصال الهاتفي وقامت بإرسال دورية للعنوان المذكور للاطلاع على أحوال الرجل، ومد يد العون له.

وبعد الاطلاع على حالة المُسن قام أفراد الدورية بشراء بعض الأطعمة والمستلزمات الغذائية التي يحتاجها المُسن الذي عجز عن دفع إيجار المنزل وشراء الطعام لعدم تناسب معاشه التقاعدي مع ارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة.

وظل رجال الشرطة في منزل المُسن لبضع ساعات اطمأنوا من خلالها على صحته، ثم قاموا بإبلاغ هيئة الخدمات الاجتماعية لتتولى مسؤولية رعايته والعناية به.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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