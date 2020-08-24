أصالة نصري تهاجم المتنمرين على نادين نجيم

استغلت الفنانة السورية أصالة نصري ظهورها في إحدى المقابلات التلفزيونية لتهاجم المتنمرين على الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الذين اتهموها باستغلال إصابتها بانفجار مرفأ بيروت لإجراء عمليات تجميلية في وجهها.

وأكدت النجمة السورية عدم اكتراثها بالكلام الصادر عن المتنمرين، وقالت يجب علينا عدم الالتفات لكلامهم لأنهم مهمشين إنسانيا وليسوا بشرا.

وعبّرت نصري عن حزنها وأسفها لدمار منزل صديقتها، وقالت إن كل الأمور تعود كما كانت طالما هي وعائلتها بخير، وطلبت منها التريث في قرار الهجرة، وأن تدعوها على الغداء للحديث عما حصل.

من جهتها ردت النجمة نادين على كلام أصالة، وشكرتها على مشاعرها الرائعة، ووعدتها بلقاء على شاطئ البحر عندما تتحسن صحتها، وتصبح قادرة على الخروج والجلوس تحت أشعة الشمس.

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