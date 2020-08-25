تعرف على أفضل الأجهزة اللوحية التابلت للعام 2020

في الوقت الحالي أجهزة التابلت أو الأجهزة اللوحية بشكل عام عليها طلب كبير إلى حدٍ ما في السوق وبخاصة بعد أن الشركات صارت تتنافس على إطلاق أفضل أجهزة التابلت وبالتحديد شركة سامسونج وشركة أبل وشركة لينوفو وشركة هواوي وبطبيعة الحال ما يجعل هذا النوع من الأجهزة يحظى بإقبال كبير أنه يُمكن من خلاله حالياً إتمام العديد من المهام المختلفة وباختصار يُمكن اعتباره هاتف محمول وفي نفس الوقت حاسوب محمول يتم استخدامه في الدراسة والمكالمات وكل شيء.

أفضل أجهزة التابلت للعام الحالي:

1. Samsung Galaxy Tab S6 Lite

نبدأ هذه القائمة بهذا الجهاز التي يُعد أحد أفضل أجهزة التابلت التي قدمتها شركة سامسونج بفضل مزاياه الكثيرة منها الكاميرا المثيرة للإعجاب التي تأتي بجودة خرافية كما أنه يحتوي على رام 4 جيجا بايت وهذا شيء جيد بجانب أنه يأتي بسعة 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت بحسب اختيارك ويُمكنك توسيع ذاكرة التخزين حتى 1 تيرا بايت، يتضمن الجهاز على قلم لكتابة الملاحظات وتخصيص الصور ومقاطع الفيديو وبدون الحاجة إلى الشحن حيث يتم توصيل قلم S Pen مغناطيسياً بجهازك مُباشرة، أيضاً الجهاز يأتي ببطارية تدوم لفترة طويلة جداً، ويبلغ سعره حوالي 329 دولار.

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2. Samsung Galaxy Tab S5e

ما زلنا مع سامسونج وهذا الجهاز الذي تم إضفاء عليه مظهر أكثر حداثة مع حواف أنحف حول الشاشة كما أنه نحيف وخفيف الوزن حيث يبلغ سمكه 5.5 مم فقط ويزن 400 جرام وكما هي العادة مع أجهزة التابلت التابعة لسامسونج فهذا الأخير يحتوي على شاشة عالية الجودة حيث تستخدم الشاشة تقنية Super AMOLED للحصول على نسبة تباين غنية وبقياس 10.5 بوصة بدقة 2560 × 1600 بيكسل، يحتوي التابلت على بطارية طويلة العمر تبلغ 7040 مللي أمبير، أيضاً يأتي التابلت بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت مع مساحة 64 جيجا بايت، يبلغ سعر التابلت 453.28 دولار.

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3. Google Pixel Slate

هذا التابلت المُقدَم من طرف جوجل مُصَنف كذلك من بين أفضل أجهزة التابلت الموجودة، يعمل هذا الطراز مُتوسط ​​المستوى على معالج Intel Core m3 من الجيل الثامن للحصول على سُرعات عالية وأداء سلس ويتراوح التخزين الداخلي له من 64 جيجابايت إلى 256 جيجابايت ويُعطي دقة وضوح تبلغ 3000 × 2000 بيكسل، أيضاً الرام الخاصة بالجهاز 8 جيجا بايت وبه كاميرا أمامية وخلفية وقلم للتحكم بشكل أفضل، يبلغ سعره على موقع أمازون 779 دولار.

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4. Huawei MediaPad M5 lite

هذا التابلت المُقدم من طرف شركة هواوي يُعطي أداء مُمتاز بدقة 1080 بكسل ويحتوي على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل ويتوفر على بطارية قوية جداً بقوة 7500 مللي أمبير ومن أهم مُميزاته أنه يدعم الشحن السريع فيُمكن أن يستغرق شحن البطارية بالكامل أقل من 3 ساعات وهذه ميزة تفتقر لها مُعظم أجهزة التابلت الأخرى، يعمل التابلت بإصدار Android 8.0 Oreo بالنسبة للذاكرة الخاصة بالجهاز فهي 32 جيجا بايت وذاكرة تخزين عشوائي 3 جيجا بايت، يبلغ سعر هذا الأخير 329.99 دولار.

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5. Apple iPad

طبقاً شركة أبل معروفة بأجهزتها القوية جداً والتي تأتي دائماً بأسعار مُرتفعة وفي الحقيقة كُنت أتمنى ذكر العديد من الاجهزة في هذه القائمة لكنها للأسف غير مُتاحة للشحن في الدول العربية، هذا التابلت الذي معنا الآن هو الإصدار الاخير من أجهزة التابلت التابع لشركة أبل، يعمل هذا الجهاز على نظام IPadOS ويحتوي على كاميرا أمامية وخلفية بدقة عالية جداً، الشاشة الخاصة بهذا التابلت تُعطي دقة 1620 * 2160 بيكسل وذاكرة التخزين الخاصة بك مُتوفرة بدءاً من 32 إلى 128 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين عشوائي 3 جيجا بايت، يبلغ سعر الجهاز 329 دولار.

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6. BOOX Note2 10.3 E-Ink

هذا التابلت المُقدم من طرف BOOK المُتخصصة في الأجهزة اللوحية يعمل بنظام تشغيل Android 9.0 ويأتي برام 4 جيجا بايت ومساحة تخزينية 64 جيجا بايت، تُوفر الشاشة جودة عالية وبدقة 1872 * 1404 بيكسل، التابلت يأتي ببطارية قوية حوالي 4300 مللي أمبير، الجهاز يأتي مع قلم للمس ويُمكن توصيله عن طريق OTG مع ماوس خارجي أو لوحة مفاتيح أو غيره ويُوفر كذلك الحماية عن طريق بصمة الاصبع، يبلغ سعر هذا التابلت 519.99 دولار.

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7. Lenovo Yoga Tab

التابلت الأخير في هذه القائمة تابع لشركة لينوفو ويعمل بنظام Android 9 Pie ويأتي مع رام 2 جيجا بايت ومساحة تخزينية 32 جيجا بايت ويعمل بمعالج من النوع Qualcomm ويأتي التابلت مع شاشة بدقة 1920 * 1200 بيكسل والبطارية الخاصة به تدوم حتى 9 ساعات من التشغيل المُتواصل كما أنه يحتوي على كاميرا أمامية وخلفية بدقة عالية ومدى الكاميرا الخلفية يصل إلى 180 درجة، يبلغ سعر التابلت 169.99دولار.

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