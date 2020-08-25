تعرف على خاصية Nearby Share التي تتيح نقل البيانات بين جهازين اندرويد

في أكثر من فرصة سابقًا حدّثناكم عن خاصية Nearby Share الجديدة، وهي التي تتيح مشاركة ونقل الصور والملفات بين هواتف أندرويد تمامًا مثل خاصية AirDrop في الآيفون ومنتجات أبل بشكل عام، وها هي التقنية تصل لآخر مراحلها وتبدأ فعليًا في الوصول لهواتف أندرويد وتحديدًا هواتف سامسونج وبيكسل، وفي هذا المقال سنوضّح لكم كافة تفاصيل Nearby Share وكيفية استخدامها وتفعيلها.

كيفية تفعيل واستخدام خاصيّة Nearby Share لنقل الصور والملفات

قبل كل شيء، الخاصية لم تصل بعد لكافة الهواتف، لكنها بدأت فعليًا في الوصول للمستخدمين بشكل عشوائي وخصوصًا مستخدمي هواتف سامسونج وبيكسل من ناحية، وبعض مستخدمي هواتف هواوي من ناحية أخرى، وعلى سبيل الاحتياط قم بتحديث تطبيق Google Play Services من متجر بلاي لأن هذه الخاصية تعد جزءًا منه.

أولًا: كيفية تفعيل خاصية Nearby Share؟

• توجّه إلى إعدادات هاتفك الأندرويد

• من بين الإعدادات توجّه إلى إعدادات جوجل

• الآن توجّه إلى إعدادات Device Connections أو تقنيات الإتصال الخاصة بالهاتف:

• في حالة أن هاتفك داعم للخاصية في اللحظة الحالية وأن تطبيق خدمات قوقل محدّث كما ذكرنا من قبل فستجد خاصية Nearby Sharing بين الخيارات:





• من خلال الإعدادات قم بتفعيل الخاصية بالشكل الطبيعي من خلال خيار Turn On كما بالصورة التالية، كذلك يُمكنك اختيار اسم لهاتفك وهو الذي سيظهر لأي مستخدم آخر لنفس الخاصية عند إرسال ملف أو صورة إليك، هذا إلى جانب إمكانية التحكم في ظهور هاتفك.

ثانيًا: التحكُّم في إعدادات خاصية Nearby Share

بعد تفعيل الخاصية كما بالخطوة السابقة ستظهر لك الخاصية على الشكل التالي، وكما تلاحظ من الصورة، يُمكنك من خلال تلك الإعدادات أن تغيّر اسم الهاتف، ظهور الهاتف للأجهزة الأخرى ونوعية الاتصال مع الأجهزة الأخرى.

أخيرًا يُمكنك أن تتحكم في نوعية البيانات التي تودّ استهلاكها عند نقل الصور والملفات، الخيار الأول يسمح باستخدام بيانات الهاتف (باقة الإنترنت) ولا نسمح به بالتأكيد، والثاني يسمح باستخدام الوايفاي، أما الثالث هو أفضلهم والذي لا يعتمد على الإنترنت بتاتًا، بل على الاتصال المباشر بين الجهازين.

هناك الكثير من الإعدادات لتكتشفها بنفسك! شاركنا في التعليقات ما إذا كنت ستبدأ في استخدام Nearby Share لنقل الصور والملفات أو لا، كذلك شاركنا بالطريقة التي تستخدمها حاليًا!