قضية العام – المحكمة تؤيد ابل في قرار إزالة لعبة فورت نايت Fortnite من الآب ستور

في جلسة الاستماع الأولية في القضية المثارة بين ابل وشركة Epic Games المطورة للعبة فورت نايت قالت القاضية إيفون رودرجيز إن المحكمة تميل إلى تأييد قرار ابل بإزالة اللعبة من متجر الآب ستور.

وأضافت القاضية إن الوضع الراهن خلقته شركة Epic Games نفسها بمخالفة قوانين وقواعد المتجر عبر إضافة طريقة دفع بديلة عن تلك التي تقدمها ابل.

أشارت القاضية أن المشكلة بين ابل و Epic Games يمكن حلها بالعودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل يوم الثالث من أغسطس، أي إزالة طريقة الدفع البديلة التي تقدمها Epic Games في لعبة فورت نايت والاكتفاء فقط بخيار الدفع من خلال ابل.

هذا كان خلال جلسة الاستماع وذلك كان رأي القاضية الموكل إليها القضية، ولا تعتبر حكماً نهائياً وإنما تعطينا انطباعاً عن سير القضية وإلى أين ستذهب الأحداث.

المحكمة تنتقد ابل

قالت القاضية أيضاً أنه ليس من حق ابل أن تقوم بإزالة حساب المطورين الخاص بشركة Epic Games كونها المسئولة عن تطوير حزمة Unreal Engine التي تعتمد عليها الكثير من التطبيقات والألعاب. هذا أيضاً كان رأي مايكروسوفت في خطابها الرسمي الموجه للمحكمة.

رأت القاضية أنه لا علاقة بين مخالفة Epic Games لقواعد المتجر وإزالة لعبة فورت نايت من ناحية وبين إزالة حساب المطورين الخاص بالشركة من ناحية أخرى، وأن كلاهما أمران مختلفان.

من أجل ذلك سوف تصدر المحكمة قراراً مؤقتاً يمنع ابل من حذف حساب المطورين الخاص بشركة Epic Games بينما لن تعود لعبة فورت نايت Fortnite مجدداً إلى متجر الآب ستور في الوقت الحالي.

سوف يتم استكمال جلسات القضية لاحقاً خلال شهر سبتمبر المقبل إذا لم يصل الطرفان إلى أية حلول أو تسويات خارج قاعات المحكمة، وهو أمر مستبعد.