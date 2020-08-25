كيفية فك قفل الايفون والايباد عند نسيان كلمة مرور الآي كلاود مع برنامج Tenorshare 4MeKey

في هواتف الايفون وأجهزة الايباد هناك مشكلات بسيطة وهناك مشكلات كبيرة مزعجة مثل نسيان كلمة مرور حساب ابل أو الآي كلاود وعدم القدرة على الدخول للهاتف وتجاوز شاشة القفل. برنامج Tenorshare 4MeKey قد يقدم لك حلاً.

مزايا برنامج Tenorshare 4MeKey

هناك سيناريو شهير للغاية وهو أن يقوم أحد المستخدمين بعمل إعادة ضبط المصنع لجهاز الايفون أو الايباد الخاص به، وعند إعادة تشغيل الجهاز يُطلب منه إدخال حساب الآي كلاود ليكتشف أن نسى الحساب أو كلمة المرور وربما كلاهما.

نسيان كلمة مرور حساب ابل أو الآي كلاود ليست المشكلة الوحيدة هنا، هناك سيناريو آخر وهو عند شراء ايفون أو ايباد مستعمل يفاجئ المشتري بضرورة إدخال الحساب الخاص الأصلي بالجهاز ولن يتمكن من استعماله دون ذلك.

بشكل مختصر وإجمالاً سوف يفيدك برنامج Tenorshare 4MeKey في هذه الحالات وغيرها بالوسائل الآتية:

إزالة قفل الآي كلاود وحساب ابل القديم من الجهاز.

إمكانية الدخول إلى الآب ستور باستعمال حساب ابل جديد.

دعم الكثير من هواتف الايفون من ايفون 5S وحتى ايفون X، ومعظم إصدارات الايباد.

دعم أنظمة التشغيل الخاصة بأبل حتى أحدث الإصدارات.

البرنامج يعمل على الحاسوب بنظام تشغيل ويندوز و ماك.

تنبيه هام: بعد فك قفل الايفون والايباد لا يمكن إجراء مكالمات هاتفية خلوية من الايفون، ولا ينصح بعمل إعادة ضبط المصنع للجهاز ثانيةً حتى لا يقوم بطلب الحساب الأصلي مرة أخرى.

كيفية استخدام البرنامج؟

هذا يتم في ثلاث خطوات: توصيل الجهاز بالحاسوب، اختيار بدء الجيلبريك، اترك البرنامج ليقوم بعمله حتى تظهر لك رسالة تفيد بإتمام العملية.





شراء وتحميل البرنامج

يمكنك تحميل برنامج Tenorshare 4MeKey للتجربة لكن إذا أردت استخدامه لفك قفل الايفون والايباد عليك شراؤه ونحن الآن نقدمه بأسعار مخفضة تبدأ من 35$ ويمكنك الحصول على خصم إضافي يصل إلى 30% باستخدام هذا الكوبون الحصري: A8DTE

تحميل برنامج Tenorshare 4MeKey