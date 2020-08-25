الآن يُمكنك تشغيل تطبيقات أندرويد على ويندوز 10 من خلال Your Phone!

لا يخفى علينا أبدًا مدى قوة التعاون بين مايكروسوفت وسامسونج، وهو ما يظهر جليًا في كل مؤتمر من مؤتمرات الشركة، وفي المؤتمر الأخير تم الإعلان عن تعاونات عديدة أبرزها خاصية جديدة وحصرية في تطبيق Your Phone والتي تتيح تشغيل تطبيقات أندرويد على ويندوز 10 مباشرةً دون أي تطبيقات إضافية! والأهم أن التطبيقات التي سيتم تشغيلها على الحاسب هي نفسها الموجودة على هاتفك المرتبط بالتطبيق.

تشغيل تطبيقات أندرويد على ويندوز 10 من خلال Your Phone

الخاصية الجديدة حصريّة الآن على هواتف سامسونج، وهذا أمر مفهوم بالطبع، لكن من المتوقع أن تصل هذه الخاصية لهواتف أندرويد الاخرى لاحقًا لأن لا يوجد ما يمنع ذلك من الأساس، الخاصية متوفّرة للهواتف والأجهزة التالية في الوقت الحالي:

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy A8s

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A90s

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

• تطبيق جديد لتشغيل هواتف اندرويد و iOS مباشرة على ويندوز 10 !

تلك الخاصية تتيح لك استعراض كافة التطبيقات المنصّبة على هاتفك مباشرةً من خلال تطبيق Your Phone على الويندوز، كما تتيح لك إضافة بعض تلك التطبيقات في المفضلة بشكل مباشر، هذا إلى جانب إمكانية تشغيل أي تطبيق منهم بشكل منفصل وكأنه تطبيق على الويندوز نفسه، وهذه الخاصية ستكون مفيدة جدًا بلا شك خصوصًا أنها تعمل بشكل لاسلكي.

بدأت الخاصية في الوصول في الوقت الحالي لكافة الأجهزة السابق ذكرها، لكن يجب أن يكون لديك إصدار أكتوبر 2018 من ويندوز 10، إصدار 2.0 من تطبيق Link to Windows (يتم تحديثه من متجر جالكسي ستور) على الهاتف، وأخيرًا الإصدار 1.20071.88 من تطبيق Your Phone على الويندوز.