الآن يُمكنك تشغيل تطبيقات أندرويد على ويندوز 10 من خلال Your Phone!

لا يخفى علينا أبدًا مدى قوة التعاون بين مايكروسوفت وسامسونج، وهو ما يظهر جليًا في كل مؤتمر من مؤتمرات الشركة، وفي المؤتمر الأخير تم الإعلان عن تعاونات عديدة أبرزها خاصية جديدة وحصرية في تطبيق Your Phone والتي تتيح تشغيل تطبيقات أندرويد على ويندوز 10 مباشرةً دون أي تطبيقات إضافية! والأهم أن التطبيقات التي سيتم تشغيلها على الحاسب هي نفسها الموجودة على هاتفك المرتبط بالتطبيق.
تشغيل تطبيقات أندرويد على ويندوز 10 من خلال Your Phone
الخاصية الجديدة حصريّة الآن على هواتف سامسونج، وهذا أمر مفهوم بالطبع، لكن من المتوقع أن تصل هذه الخاصية لهواتف أندرويد الاخرى لاحقًا لأن لا يوجد ما يمنع ذلك من الأساس، الخاصية متوفّرة للهواتف والأجهزة التالية في الوقت الحالي:
- Samsung Galaxy Note 9
- Samsung Galaxy S9
- Samsung Galaxy S9+
- Samsung Galaxy Note10
- Samsung Galaxy Note10+
- Samsung Galaxy Note10 Lite
- Samsung Galaxy Fold
- Samsung Galaxy S10
- Samsung Galaxy S10+
- Samsung Galaxy S10 Lite
- Samsung Galaxy S10e
- Samsung Galaxy A8s
- Samsung Galaxy A30s
- Samsung Galaxy A31
- Samsung Galaxy A40
- Samsung Galaxy A41
- Samsung Galaxy A50
- Samsung Galaxy A50s
- Samsung Galaxy A51
- Samsung Galaxy A60
- Samsung Galaxy A70
- Samsung Galaxy A70s
- Samsung Galaxy A71
- Samsung Galaxy A71 5G
- Samsung Galaxy A80
- Samsung Galaxy A90s
- Samsung Galaxy A90 5G
- Samsung Galaxy S20
- Samsung Galaxy S20+
- Samsung Galaxy S20 Ultra
- Samsung Galaxy Fold
- Samsung Galaxy XCover Pro
- Samsung Galaxy Z Flip
- Samsung Galaxy Note 20
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra
• تطبيق جديد لتشغيل هواتف اندرويد و iOS مباشرة على ويندوز 10 !
تلك الخاصية تتيح لك استعراض كافة التطبيقات المنصّبة على هاتفك مباشرةً من خلال تطبيق Your Phone على الويندوز، كما تتيح لك إضافة بعض تلك التطبيقات في المفضلة بشكل مباشر، هذا إلى جانب إمكانية تشغيل أي تطبيق منهم بشكل منفصل وكأنه تطبيق على الويندوز نفسه، وهذه الخاصية ستكون مفيدة جدًا بلا شك خصوصًا أنها تعمل بشكل لاسلكي.
بدأت الخاصية في الوصول في الوقت الحالي لكافة الأجهزة السابق ذكرها، لكن يجب أن يكون لديك إصدار أكتوبر 2018 من ويندوز 10، إصدار 2.0 من تطبيق Link to Windows (يتم تحديثه من متجر جالكسي ستور) على الهاتف، وأخيرًا الإصدار 1.20071.88 من تطبيق Your Phone على الويندوز.
أضف تعليقـك