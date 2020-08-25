سرّعي حرق دهون جسمك بتناول هذه الأطعمة معاً

يمكن حرق دهون الجسم التي تتراكم في مناطق مثل البطن والأرداف من خلال تناول المأكولات الخالية من الدهون الضارة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. كذلك من الممكن الوصول إلى هذه النتيجة من خلال تطبيق بعض النصائح الصحية ومنها تناول بعض الأطعمة معاً. فجمع بعض المكونات في وجبة واحدة يمكن أن يحفز عملية حرق الدهون الضارة وأن يسرع خسارة الوزن واستعادة الرشاقة.

مجموعات طعام لحرق الدهون

يمكن إذاً حرق الدهون الزائدة التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة من خلال جمع بعض المأكولات معاً.

الجزر والطحينة

يحتوي الجزر على الكربوهيدرات وعلى النشا والألياف والسكريات البسيطة وهو يتسم بمؤشر غليسمي منخفض. كما أنه مصدر مهم للفيتامينات إي وبي وكاي فضلاً عن البوتاسيوم. ويؤدي تناوله إلى الشعور بالشبع لأطول مدة ممكنة. ومن المفيد أن يضاف إليه طبق يحتوي على الطحيني. فهذا المكون يعتبر مصدراً مهماً للكثير من المعادن والفيتامينات. وهو يحتوي على البروتين النباتي وعلى الألياف التي تساعد على تسريع عملية خسارة الوزن. كما أن الطحينة تتسم بخصائص مضادة للالتهابات وأخرى تساهم في حماية صحة الأمعاء.

السبانخ والتفاح والزنجبيل

لا يحتوي السبانخ على الكثير من الكربوهيدرات لكنه غني بالألياف غير القابلة للذوبان إضافة إلى الفيتامين كاي وحمض الفوليك والحديد والكالسيوم. ومن أجل تسريع عملية نسف الدهون من المفيد تناوله خلال وجبة واحدة مع التفاح. فهذه الفاكهة تحتوي على الماء بنسبة 85% وعلى عدد قليل من السعرات الحرارية. كما أنها مصدر مهم للألياف التي تحد من الرغبة في تناول الطعام في الفترات الفاصلة بين الوجبات. ويفيد تناولها في تنظيم معدلات السكر في الدم وحماية صحة القلب. كذلك ننصح بأن يضاف إلى هذين المكونين القليل من الزنجبيل الذي يحتوي على الجنجرول وهي مادة تتسم بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة. ويمكن الاستفادة منه لتنقية المعدة وتعزيز عملية الهضم وحرق الدهون.

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