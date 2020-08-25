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أنغام تلجأ لـ”تيك توك” لترويج أغنيتها الجديدة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت الفنانة المصرية أنغام على حسابها الرسمي في تطبيق تيك توك المقطع الترويجي لأغنيتها الجديدة بحبك وبرتاحلك، وعلقت عليه بالقول قريبا.

وظهرت الفنانة في مقطع الفيديو القصير بإطلالة صيفية بيضاء أمام شاطئ البحر أثارت من خلالها إعجاب عشاقها.

وكانت النجمة المصرية قد نشرت بوسترات روجت من خلالها للأغنية الجديدة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وتعد هذه الأغنية أولى أغانيها في صيف 2020، وقالت إن إصدارها تأخر بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن أنغام شاركت في أغنية هنعيش مع بعض التي أطلقت في مايو الماضي لدعم حملات التباعد الاجتماعي التي تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا، كما شاركت بالموسم الرمضاني الماضي من خلال غنائها لتتر مسلسل جمع سالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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