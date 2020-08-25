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شاب ينجو من الغرق بطريقة غير متوقعة (فيديو)

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد شاطئ داردل الواقع في مقاطعة دورست جنوب غرب بريطانيا عملية إنقاذ كان بطلها مجموعة من السياح الموجودين على الشاطئ.

حيث شاهد السياح الموجودون على الشاطئ رجلا على وشك الغرق يطلب نجدتهم وهو يصارع الموج والرياح القوية، الأمر الذي دفعهم لتشكيل سلسلة بشرية مكونة من أكثر من 20 شخص ودخلوا البحر لمساعدته.

وتمكن السباح العالق من الاستفادة من موجة عالية ليمسك بيد أحد الأشخاص الموجودين بالسلسة البشرية الذي قام بسحبه وإنقاذه.

ووثقت إميلي فوت التي كانت موجودة على الشاطئ عملية الإنقاذ من خلال مقطع فيديو حظي بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إن الشاب لم يكن خائفا لأنه سباح متمكن، لكنه بدا غير قادر على العودة للشاطئ بسبب قوة الرياح.

من جهة أخرى حذر مسؤول أمن الشاطئ السياح من دخول البحر عند هبوب الرياح القوية، وطلب منهم احترام البحر لأنه لا يرحم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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