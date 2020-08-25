تعرف على أفضل ألعاب البلاي ستيشن 4 لعام 2020

يتمتع البلاي ستيشن 4 بشهرة واسعة جداً ويتم إطلاق الكثير من الألعاب المناسبة له بشكل دوري فتقريباً كل عام يتم إطلاق عدد هائل من الألعاب القوية التي تدعم البلاي ستيشن 4 لأنه كما يعلم الجميع فهذا النظام لا يأتي بالكثير من الألعاب معه وبالتالي إذا كُنت ترغب في تجربة ألعاب جديدة وقوية فأنت بحاجة لاقتنائها من الآن وهذا بإذن الله ما سنتحدث عنه في هذا المقال حيث سنستعرض سوياً مجموعة من أفضل ألعاب البلاي ستيشن 4 والتي تم إطلاقها مُؤخراً.

أفضل ألعاب البلاي ستيشن 4 في الوقت الحالي:

1. Control PS4

تُعتبر لعبة Control أحد أشهر ألعاب البلاي ستيشن 4 الموجودة في الوقت الحالي وحققت مبيعات جيدة على المواقع، يعتمد مُطلق النار في هذه اللعبة على مزيج كوانتوم بريك من المعارك التقليدية والقوى الخارقة ولكن ما يُميز هذه اللعبة عن الألعاب القتالية الأخرى أنها تأتي في بيئة أكثر إثارة للاهتمام ألا وهي المكتب الفيدرالي الخاص بالتحكم، وظيفتك في اللعبة هي الكشف عن الغموض المحيط باختفاء أخيك وهزيمة الأعداء الغريبين الذين تصادفهم وبطبيعة الحال هذا لن يحدث إلا بإمتلاك القدرات الصحيحة والمعرفة بسلاح الخدمة المتغير الشكل، يبلغ سعر اللعبة على أمازون 39.92 دولار.

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2. Devil May Cry 5

هذه اللعبة هي تكملة للعبة تم إصدارها منذ أكثر من عقد حيث يتم إحياء القتال بقوة مُحرك RE المثير للإعجاب والذي يُستخدم أيضاً في لعبة Resident Evil 2 لكن في هذه اللعبة يُوجد ثلاثة أبطال يستخدمون أساليب قتالية مُختلفة جداً وتعتمد اللعبة في الأساس على القتال مع الوحوش الغريبة، والمميز في اللعبة أنها تحتوي على حس فكاهي وتحتوي كذلك على بعض الأسلحة القديمة التي يتم الاعتماد عليها مثل السيوف والدروع وغيره، يبلغ سعر هذه اللعبة حوالي 28.99 دولار.

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3. The Phantom Pain

هذه بالفعل واحدة من أفضل ألعاب البلاي ستيشن 4 المتاحة حالياً وقد نالت استحسان شبه عالمي وحققت مبيعات أكثر من رائعة وذلك بفضل أسلوب اللعب المصمم بدقة والذي يسمح للاعبين بإكمال المهام بطرق لا حدود لها أثناء تجنيد وبناء جيش من المرتزقة، فكرة اللعبة الرئيسية هي تأسيس جيش من المرتزقة لاستخدامه في الحرب ضد الشفرات الغامضة، يبلغ سعر هذه اللعبة الرائعة على موقع أمازون 20.99 دولار.

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4. Grand Theft Auto V

ننتقل الآن للعبة الأكثر مبيعاً والتي سمع بها الكثير منها ألا وهي GTA حيث تتوفر منها نُسخ مُصغرة على نظام ويندوز، هذه النسخة التي معنا هي الإصدار الأخير وتم تطويرها بشكل كبير لتكون أكثر واقعية كما تم تعزيز اللعبة من ناحية الأمور المرئية بجانب إضافة العديد من الأغاني إلى محطات الراديو داخل اللعبة، كما تسمح أيضاً للاعبي بلاي ستيشن 3 بتحميل شخصياتهم السابقة في اللعبة، ثمن شراء هذه اللعبة حوالي 4.70 دولار.

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5. Nier Automata

قام مُؤسس اللعبة Taro بعمل شراكة مع شركة Platinum Games لإنشاء لعبة ذات حركة أنيقة وإطلاق نار مُزدوج وتحولات ذكية وجرافيك عالي، وبالفعل لأول مرة قدم Taro لعبة جذابة للعب كما هي للمشاهدة كما أنها تتميز بواحدة من أفضل قصص السرد والنهايات في وسط الألعاب بأكمله، اللعبة أيضاً لعبة قتال قوية جداً وتحتوي على العديد من الأسلحة المتنوعة، اللعبة حاصلة على تقييمات أكثر من رائعة على موقع أمازون ويبلغ سعرها 39.68 دولار.

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6. Red Dead Redemption 2

جاءت هذه اللعبة نتيجة عقود من الخبرة في التطوير حيث تُعتبر واحدة من أفضل ألعاب البلاي ستيشن 4 منذ إصداره ودائماً ما يتم التحدث عنها في قوائم أفضل الألعاب وبالتالي كان من الضروري التطرق لها في هذا المقال، فكرة اللعبة باختصار تتمحور حول استكشاف العالم المفتوح والعثور على أشياء لم تراها من قبل سواء كانت هذه الأشياء عُبارة عن نوع جديد من الحيوانات تصطاده أو مشهد قتل غريب للتحقيق فيه وهكذا، يبلغ سعر اللعبة 42.79 دولار.

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