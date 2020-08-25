تنظيف الأذن بأعواد القطن.. غير مفيد ويسبب العدوى

دعا الطبيب الروسي إيفان ليسكوف الناس لتجنب تنظيف الأذن بأعواد القطن، وقال إن هذه العلمية غير مفيدة وتسبب العدوى.

وأكد طبيب الأنف والأذن والحنجرة أهمية وجود الشمع في الأذن، وقال إنه يحمي جلد قناة الأذن الذي يحتوي على مسامات أكبر من تلك الموجودة في جلد اليدين والقدمين، وهذا ما يؤدي للإصابة بالعدوى في حال تم تنظيف الشمع من الأذن بشكل كامل.

وأوصى الطبيب بتنظيف الشمع الموجود في الحافة دون التعمق أكثر، وقال إن وجود كميات كبيرة من الشمع لا تؤدي للصمم، لأن عملية المضغ تعمل على إخراج الشمع الزائد من داخل الأذن إلى الحافة.

وأكد الطبيب أن إزالة الشمع من الأذن يزيد من احتمال الإصابة بالتهاب الأذن الخارجية عند السباحة في أماكن غير نظيفة.

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