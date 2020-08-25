قصة صادمة.. شابة تنجو من “التحنيط” بأعجوبة

ذُهل موظفو دار جيمس إتش كول للجنازات الواقع في مدينة ديتروت الأمريكية عندما فتحوا كيساً للموتى ووجدوا فيه الشابة تيمشا بوشامب، حيّة.

وقاموا على الفور بالاتصال بفرق الطوارئ التي هرعت لمكان الحادث وقدمت للفتاة البالغة من العمر 20 عاما الإسعافات الأولية التي ساهمت بإنقاذ حياتها.

وكانت فرق الطوارئ قد قدمت لمنزل الشابة بعد وصول بلاغ بوجود امرأة في عمر الـ20 لا تستجيب، وحاول المسعفون إنعاشها لمدة نصف ساعة دون جدوى.

ليقوموا بعدها بالاتصال بالطبيب الموجود في قسم الطوارئ الذي أكد لهم وفاة الفتاة بحسب المعلومات التي ذكروها له.

من جهة أخرى سلم مكتب الفحص الطبي في مقاطعة أوكلاند الجثة لعائلتها دون أن يقوم بفحصها أو تشريحها لتحديد أسباب الوفاة.

وقال محامي العائلة إن الفتاة استيقظت قبل بدء عملية تحنيطها وإزالة السوائل والدماء من جسمها، وألقى المحامي باللوم على إدارة الإطفاء في منطقة ساوثفيلد، واتهمها بإرسال طاقم طبي لا يملك الخبرة الكافية، وأكد تورطها بمجموعة غريبة من الأحداث.

أما والدة الشابة فعبّرت عن سخطها على الطبيب الذي أعلن وفاة طفلتها عن بُعد دون أن يقوم بفحصها ليتأكد من وفاتها، وقالت إنهم أعلنوا وفاة تيمشا وهي في الحقيقة حية.

يذكر أن إدارة الإطفاء في منطقة ساوثفيلد فتحت تحقيقاً في الحادث، وأكدت أن إدارتي الإطفاء والشرطة اتبعتا الخطوات القانونية في الإعلان عن وفاة الشابة.

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