هايبر تطلق سماعة رأس مميزة بخفة وزنها.. إليك مواصفاتها

أزاحت شركة هايبر إكس الأمريكية الستار عن سماعة رأس لاسلكية مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها HyperX Cloud Stinger Core Wireless.

وجاءت هذه السماعة بجسم مصنوع من اللدائن البلاستيكية، وتميزت بخفة وزنها الذي يصل إلى 275 غراما، وستعمل بمشغل نيوديميوم 40 ملم، وبنطاق تردد من 20 هرتز حتى 20 كيلو هرتز، مع عامل تشويش أقل من 2%.

وتتصل السماعة الجديدة بأجهزة التشغيل من خلال محول USB في نطاق التردد 2.4 غيغا هرتز، وتتميز بدعمها لأجهزة Play Station 4 والأجهزة المكتبية، وأكدت هايبر أن سماعتها الجديدة لا تعمل بشكل متوافق مع أجهزة ألعاب مايكروسوفت، إكس بوكس أو ننينتدو Switch.

وزودت الشركة الأمريكية هذه السماعة ببطارية قوية تعمل لمدة 17 ساعة، وقابلة للشحن من خلال منفذ USB-C، وبميكرفون يعمل على إلغاء الضوضاء، ويكتم الصوت بشكل تلقائي عند طيه.

ويمكن للمستخدم التحكم بشدة الصوت من خلال طارة دوارة موجودة على سماعة الرأس.

يذكر أن الشركة الأمريكية لم تفصح عن موعد إطلاق السماعة في الأسواق ولا عن سعرها.

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