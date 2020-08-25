أنظف 5 مدن في العالم.. “الماء والخضرة”

تصنيف أنظف المدن في العالم يعتمد على معايير إزالة النفايات، وتوافر المياه وجودة الصرف الصحي، وتلوث الهواء

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية، إلى أن تلوث الهواء يقتل حوالي 7 ملايين شخص حول العالم كل عام.

لكن هناك عدد من المدن من مختلف أنحاء العالم تخطو خطوات كبيرة نحو الحد من تلوث الهواء وتقليل انبعاث الكربون وجعل الأجواء أكثر صديقة للبيئة.

شركة Mercer الاستشارية تُقيِّم العديد من المدن من حيث عدة معايير، مثل إزالة النفايات، توافر المياه وصلاحيتها للشرب، جودة أنظمة الصرف الصحي، الازدحام المروي وتلوث الهواء، وعليه فهذه المدن أكثر مدن نظيفة في العالم:

وهي عاصمة النفط في كندا، تم تصنيفها باستمرار كواحدة من أنظف المدن في العالم، حيث تفرض غرامات مالية على من يُلقون أعقاب السجائر أو القمامة من نوافذ السيارات، وتضم المدينة جمعية خيرية تسمى Green Calgary أو كالجاري الخضراء، تُروج لنمط حياة أكثر خضرة، وبحلول عام 2025 تعتزم المدينة تقليل النفايات بنسبة 70%.

تعتبر واحدة من أكثر مدن العالم خضرة، حيث استثمرت الحكومة من أجل الحفاظ على جودة المياه وتقليل تلوث الهواء والماء، المياه المحيطة بميناء المدينة نظيفة للغاية بحيث يمكن للناس السباحة دون أي خوف من التلوث، يوجد فيها العديد من المبادرات لتقليل القمامة ومبادرات إدارة النفايات وإعادة تدويرها، ويتم حاليًا العمل على تحويل حافلات المدينة إلى كهربائية كم يتم تخصيص ممرات لركوب الدراجات الهوائية.

واحدة من أنظف المدن في قارة آسيا، ولديها قوانين نظافة صارمة، فمثلًا هناك غرامة وعقوبة على من يبصق في الأماكن العامة، وغرامات تصل إلى 730$ دولار أمريكي لمن يكرر إلقاء القمامة، أما الأمر الأكثر غرابة فهو الغرامة المفروضة على مالكي السيارات، فهناك ضريبة تصل إلى 100% على مالكي السيارات ولهذا لا يملك إلا 15% من سكان المدينة سيارات، وعلى مدار الـ 50 عامًا الماضية أطلقت سنغافورة عدة حملات للمساعدة في تنظيف المدينة، ففي عام 1977 مثلًا كان هناك حملة عامة لتنظيف أنهار المدينة مما جعلها صالحة للشرب الآن.

أشار تقرير صادر عن جمعية الرئة الأمريكية في عام 2018 أن هاواي تتمتع بأفضل هواء في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تصنيف مدينة هونولولو مؤخرًا أنها المدينة الأولى في العالم في الصرف الصحي، وتشتهر المدينة بقلة الأمراض المعدية، بالإضافة إلى توافر المياه بجودة عالية جدًا.

يلتزم سكان المدينة بالحفاظ على البيئة وعدم إلقاء القمامة، وصممت الحكومة نظام تدفئة متطور يساعد في خفض استهلاك الكهرباء، واستبدل السكان سياراتهم بالدراجات الهوائية، ويوجد في المدينة أكثر من 2400 ممر لراكبي الدراجات، وتخطط المدينة لأن تكون مدينة محايدة للكربون بحلول 2035 حيث تمتلك المدينة خطة مفصلة لتقليل استهلاك الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة.

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