يوليفون تكشف مواصفات هاتفها القوي

أعلنت شركة يوليفون الصينية عن هاتف جديد مناسب للاستخدامات الشاقة أطلقت عليه اسم Armor 8.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio P60 من ميديا تيك، وبنظام تشغيل Vanilla المبني على نظام التشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة مقاس 6.1 بوصة ودقة عرض 720*1560 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 256 غيغا بايت من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف بقدرته على مقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء وفقا لمعيار الحماية IP68، وIP69K.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5580 ميلي أمبير تجعل الهاتف يعمل لمدة يوم كامل، ومستشعر بصمات وضع في جانب الهاتف، بلوتوث، وواي فاي.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 140 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية