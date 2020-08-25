موتورولا تطلق هاتفا “مميزا واقتصاديا”

كشفت شركة موتورولا الأمريكية عن هاتف اقتصادي جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Moto G9.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 662 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض HD+، و تحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 20 واط، بلوتوث، واي فاي، وسيدعم مساعد غوغل الصوتي.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق يوم 30 أغسطس الجاري بسعر 155 دولارا أمريكيا.

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