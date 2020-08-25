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أسترالي يربح جائزة كبرى بطريقة “غير متوقعة”

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ربح رجل أسترالي لم تكشف هويته جائزة كبرى في اليانصيب الأسترالي التي بلغت قيمتها 700 ألف دولار، بعدما واظب على سحب الأرقام التي دأب والده على سحبها طوال حياته.

وقال الرجل الأسترالي إن والده اختار الأرقام 20، 31،10، 22، 37، 12 بناء على تواريخ ميلاد العائلة وأحداث مهمة في حياته، وأن عائلته واظبت على سحبها بشكل دوري طوال الـ 50 عاما، حتى ابتسم الحظ لها في 17 أغسطس الجاري، وربحت الجائزة الكبرى.

وأكد الرجل الفائز عدم تصديقه للاتصال الذي ورده من مسؤولي اليانصيب للوهلة الأولى، وظنه مزحة يقوم بها أحدهم، قبل أن يتأكد من أن الأمر جدي وحقيقي.

وقال الرجل المحظوظ إن لديه خطة مدروسة لاستثمار المبلغ الضخم على أكمل وجه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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