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رحيل الفنانة المغربية ثريا جبران

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فجع الوسط الفني في المغرب بنبأ رحيل الفنانة ووزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران عن عمر يناهز 68 عاما بعد صراع طويل مع المرض

وأعلنت نقابة الفنانين المغربية خبر الوفاة من خلال بيان أكدت فيه وفاة ثريا في مستشفى الشيخ خليفة في الدار البيضاء يوم 24 أغسطس الجاري، وتحدثت النقابة في بيانها عن تاريخ الفنانة الراحلة في الدراما المغربية، وقالت إنها أحد أعلام فن التمثيل في المغرب والعالم العربي.

كما نعت العديد من المؤسسات الثقافية والفنية كالهيئة العربية للمسرح ثريا جبران، وأثنوا على جهودها في تطوير الفن ونشره في المغرب العربي.

وعرفت الفنانة الراحلة التوهج والتألق في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث أسست فرق مسرح الشعب، مسرح الفرجة، ومسرح الفنانين المتحدين، وقدمت خلال هذه الفترة أهم أعمالها كحكايات بلا حدود، نركبو الهبال، بوغابة، النمرود في هوليوود، امرأة غاضبة، جنان الكرامة وغيرها.

يشار إلى أن ثريا جبران شغلت منصب وزيرة الثقافة في المغرب بين عامي 2007 و2009، كما حصلت خلال حياتها على عدد من الجوائز والأوسمة كوسام الاستحقاق الوطني، ووسام الجمهورية الفرنسية للفنون والآداب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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