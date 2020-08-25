رحيل الفنانة المغربية ثريا جبران

فجع الوسط الفني في المغرب بنبأ رحيل الفنانة ووزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران عن عمر يناهز 68 عاما بعد صراع طويل مع المرض

وأعلنت نقابة الفنانين المغربية خبر الوفاة من خلال بيان أكدت فيه وفاة ثريا في مستشفى الشيخ خليفة في الدار البيضاء يوم 24 أغسطس الجاري، وتحدثت النقابة في بيانها عن تاريخ الفنانة الراحلة في الدراما المغربية، وقالت إنها أحد أعلام فن التمثيل في المغرب والعالم العربي.

كما نعت العديد من المؤسسات الثقافية والفنية كالهيئة العربية للمسرح ثريا جبران، وأثنوا على جهودها في تطوير الفن ونشره في المغرب العربي.

وعرفت الفنانة الراحلة التوهج والتألق في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث أسست فرق مسرح الشعب، مسرح الفرجة، ومسرح الفنانين المتحدين، وقدمت خلال هذه الفترة أهم أعمالها كحكايات بلا حدود، نركبو الهبال، بوغابة، النمرود في هوليوود، امرأة غاضبة، جنان الكرامة وغيرها.

يشار إلى أن ثريا جبران شغلت منصب وزيرة الثقافة في المغرب بين عامي 2007 و2009، كما حصلت خلال حياتها على عدد من الجوائز والأوسمة كوسام الاستحقاق الوطني، ووسام الجمهورية الفرنسية للفنون والآداب.

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