تقصف الأظافر.. على ماذا يدل؟

أكدت مجلة “وومان” النمساوية أن تقصف الأظافر يدل على وجود مشكلات صحية في الجسم.

وحددت المجلة النمساوية أسباب تقصف الأظافر بنقص الفيتامينات والمعادن كفيتامين A، C، حمض الفوليك، الحديد، الزنك، والكالسيوم، وبإصابة الشخص ببعض الأمراض الجلدية كفطريات الأظافر، الصدفية، والأكزيما.

كما أكدت المجلة على أن مشاكل الغدة الدرقية قد تؤدي في بعض الحالات لحدوث تقصف في الأظافر.

وقدمت مجلة وومان مجموعة نصائح لتجنب تقصف الأظافر منها ارتداء القفازات لحمايتها من الكيماويات الموجودة في مواد التنظيف، واستخدام المبرد في تهذيبها عوضا عن المقص، وعدم استخدام النساء للأظافر الاصطناعية المصنوعة من الأكريلك.

وطالبت الناس بالإكثار من الخضراوات، الفواكه، البيض، والمكسرات لتوفير العناصر الغذائية الضرورية لها، وباستشارة الطبيب لتحديد أسباب تقصف الأظافر.

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