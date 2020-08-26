التحديث الأضخم لـ متصفح فايرفوكس للاندرويد – تعرف عليه وعلى مميزاته

سوق متصفّحات الإنترنت ليس بشديد الازدحام، لدينا متصفّح كروم من جوجل والذي يسيطر على النسبة الأكبر من المستخدمين على كافة المنصات، مع وجود ظهور لمتصفحات مثل بريف، أوبرا وفيفالدي، هذا بينما يستمر متصفح إيدج الجديد من مايكروسوفت في النمو -وهو المبني على كروم- لكن بجانب كل هذا لدينا متصفّح فايرفوكس، وهو حقًا متصفّح ممتاز ويستحق أكثر من مكانته الحقيقية، واليوم بدأ التحديث الأضخم لـ متصفح فايرفوكس للاندرويد في الوصول للجميع، وسنحدّثكم عنه الآن.

التحديث الأضخم لـ متصفح فايرفوكس للاندرويد

متصفح فايرفوكس للاندرويد لم يكن الخيار الأفضل من حيث المميزات، سرعة التصفح ولا حتى الشكل، لكن مع التحديث الجديد تغيرت الحسابات، متصفّح فايرفوكس على أندرويد في تحديثه الجديد يجلب إعادة تصميم بالكامل، مع واجهة في غاية الجمال جنبًا إلى جنب مع دعم الوضع المظلم والوضع العادي.

هذا يأتي إلى جانب دعم خاصية الـCollections، وهذه الخاصية تتيح لك تقسيم وحفظ الروابط وصفحات الويب على شكل مجلدات سهلة الوصول إليها، وهذه الميزة وبلا شك ستخدمك بشكل كبير في مجالات العمل والدراسة، وحتى التسوّق أيضًا.

بات التطبيق يدعم تغيير مكان شريط التصفح بشكل كامل من الأسفل للأعلى، ولا شك أن الوضع السفلي أسهل للاستخدام بيد واحدة. إضافة إلى ما سبق، بدأ متصفح فايرفوكس للاندرويد في إضافة مميزات عديدة واحترافية للخصوصية والأمان، وهي التي تسمح لك بمنع تتبع المواقع لك بشكل كامل أو شبه كامل.

يُذكر أن متصفّح فايرفوكس على الويندوز أيضًا يوفّر كمًا ضخمًا من الخيارات، وبالتأكيد فهو يستحق تجربتك. بالعودة للحديث عن إصدار أندرويد الجديد فهو يتيح لك أيضًا خاصية الإضافات Add-ons، لكن بسبب أن هذا الإصدار جديد كليًا فهو لا يدعم إضافات إصدار أندرويد القديم، لكن لازالت هناك خيارات عديدة من الإضافات أهمها موانع الإعلانات والإضافات المتعلقة بالأمان والخصوصية.

يُمكنك أن تحمل الإصدار الجديد من متصفح فايرفوكس للاندرويد وتبدأ في استخدامه مباشرةً من متجر بلاي، وإن كنت من مستخدمي فايرفوكس فيُمكنك أن تستخدم نفس الرابط لتحديث الإصدار الموجود لديك.

السعر : مجّاني تمامًا