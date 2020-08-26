هل تريد شراء جهاز لابتوب؟ إليك أفضل أجهزة اللابتوب في العام 2020

في وقتنا الحالي وبعد اعتماد كل شيء على الإنترنت أصبح العثور على أفضل أجهزة اللابتوب أمر ضروري أكثر من أي وقت مضى وبخاصة الآن بعد أن أصبح الكثير منا يعمل ويتعلم من المنزل بل وازدادت الحاجة لذلك بعد انتشار فيروس كورونا، لأنه من خلال الكمبيوتر المحمول يُمكن التوفيق بين عدد لا يُحصى من مهام العمل والدراسة، وبطبيعة الحال أجهزة اللابتوب الموجودة في السوق كثيرة جداً وكلها تتمتع بإمكانيات أكثر من رائعة وهُنا تأتي الحيرة بالنسبة لمن هو مُقبل على شراء لابتوب جديد فلا يعرف أي الأجهزة المُناسبة له ولهذا سنتطرق في هذا المقال إلى أفضل أجهزة اللابتوب لهذا العام.

أفضل أجهزة اللابتوب لهذا العام:

1. Dell XPS 15

يُعتبر Dell XPS 15 هو الأول والأفضل في قائمة أفضل أجهزة اللابتوب للعام 2020 فهذا الحاسوب هو الإصدار الأخير من dell والذي يأتي بمقاس 15.6 بوصة كما أنه يحتوي على بعض من أحدث وأفضل التقنيات المحمولة من Intel ويُمكن حتى تهيئته باستخدام وحدة معالجة رسومات مُنفصلة مما يجعله بارع ومُفضل في تحرير الصور والفيديو ولعب الألعاب، يأتي الجهاز بنظام Windows 10 Home ويأتي بسعة تخزينية تبدأ من 512 جيجا بايت وحتى 2 تيرا بايت بجانب أنه يأتي برامات تبدأ من 16 جيجا بايت وحتى 32 جيجا بايت، ويأتي مع مُعالج core i7 الجيل العاشر، يبدأ سعر هذا الحاسوب من 1,199 دولار.

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2. Apple MacBook Air

قامت أبل في مُؤتمرها الأخير بالإعلان عن انتقالها إلى السيليكون القائم على ARM في أجهزة Mac المستقبلية، وتشير الشائعات إلى أن جهاز MacBook Air الجديد قد يكون أول من يحصل على التحديث المُهم للغاية الذي تم التحدث عنه، لكن على العموم فالإصدار الحالي الذي معنا الآن قد يكون أحد أفضل أجهزة اللابتوب الموجودة حالياً حيث أنه يأتي مع شاشة مُمتازة وجودة بناء عالمية ومجموعة جيدة بشكل مدهش من السماعات حتى أن لوحة المفاتيح الخاصة به مبهجة، يعتمد هذا الحاسوب على معالج Intel Core i5 الجيل العاشر وأقل سعة للهارد هي 256 جيجا بايت وتصل حتى 2 تيرا بايت وبالنسبة للرام فسعتها 8 جيجا بايت، يبدأ سعر الجهاز من 999 دولار.

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3. Lenovo Yoga C640

يأتي هذا الحاسوب المُقدَم من طرف Lenovo بمُعالج Intel Core i5 الجيل العاشر مع شاشة 14 بوصة بدقة 1920×1080 بيكسل، وتبدأ سعة ذاكرة التخزين الخاصة بالجهاز من 256 جيجا بايت مع رام بسعة 8 جيجا بايت ومن مُميزاته أن الكاميرا الخاصة به تأتي بدقة 720p وبجودة HD ومن مُميزاته أيضاً أنه به قارئ لبصمة الإصبع ويأتي مع نظام تشغيل Windows 10 Home 64 مع ضمان عام كامل، يبدأ سعر الجهاز من 899 دولار.

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4. Google Pixelbook Go

تشتهر أجهزة Chromebook بالبدائل الرخيصة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام الويندوز وهُناك الكثير من الحواسيب الجيدة التي تقل عن 500 دولار لكن يظل هذا الأخير المُقَدم من طرف شركة جوجل هو الأفضل كما أنه مُصمم بشكل جميل ومبني بشكل رائع، يُعتبر هذا الأخير رائع ومُناسب جداً للطلاب والأشخاص الذين يقومون بعملهم أثناء التنقل بفضل وزنه الخفيف للغاية البالغ 2.3 رطل وعُمر البطارية الرائع، يأتي هذا الأخير بمعالج 8th Gen Intel® Core™ processor وهذا ما يجعله مُناسب للجميع كما أنه يُعطي جودة 1080p ويأتي برام سعة 8 جيجا بايت ويعمل على نظام Chrome OS وبالنسبة للسعر فيبدأ من 649 دولار.

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5. HP Spectre x360 Laptop

تفوقت شركة HP على نفسها وعلى الجميع في أحدث إصداراتها المتميزة حيث يعمل هذا الأخير على وحدة مُعالجة مركزية رائعة من الجيل العاشر من Intel وبالتحديد core i7 بجانب احتواءه على مجموعة من مُميزات الخصوصية والأمان مثل كاميرا الأشعة تحت الحمراء وقارئ بصمات الأصابع والتبديل لتعطيل كاميرا الويب الخاصة بك، ومن أهم مُميزاته أنه يتوفر مع شبكة LTE اللاسلكية حتى تتمكن من إنجاز عملك أينما ومتى تريد، يأتي الجهاز مع نظام تشغيل Windows 10 Home 64 بمساحة تخزينية تُقدر بحوالي 512 جيجا بايت ورام بسعة 8 جيجا بايت ويبدأ السعر من 1,199 دولار.

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6. Razer Blade 15

هذا الحاسوب الأخير في هذه القائمة هو أيضاً أحد أفضل أجهزة اللابتوب في العام 2020 وبخاصة بالنسبة لمُحبي الألعاب فكما يُطلق عليه هو آلة ألعاب قاتلة، يأتي الجهاز بشاشة 15.6 بوصة ونظام تشغيل Windows 10 Home مع مُعالج قوي جداً من النوع core i7 الجيل العاشر، والشاشة الخاصة به تُعطي جودة Full HD ومن أهم مُميزاته أنه يأتي مع رسومات RTX Super الجديدة والتي تصل إلى أقصى حد عند RTX 2080 Super مع معدل التحديث 300 هرتز وهذا ما يجعله مُناسب للألعاب، وبالحديث عن الذاكرة فتبلغ 512 جيجا بايت.

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في الختام:

هذه هي الحواسيب الأفضل في الوقت الحالي من ناحية الإمكانيات لكن هذا ليس معناه أن باقي الشركات والحواسيب سيئة فمثلاً حواسيب acer رائعة جداً لكن الفكرة هُنا في الإمكانيات وطالما أننا نتحدث عن الإمكانيات والأسعار فهذه الحواسيب التي وردت في هذه القائمة هي الأفضل، والفكرة في ميزانيتك وما تُريده بالضبط ويُمكنك الرجوع لمقال “نصائح مهمة لشراء أفضل جهاز لابتوب في عام 2020” لتتمكن من تحديد الحاسوب المناسب لك.

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