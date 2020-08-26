الرقابة على الأغذية والأدوية تطالب السلطات بوضع تدابير صحية لسوق اللحم “الحي الإسلامي”

خاطب مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد حسن، الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي ومجلس النواب ووزارة الداخلية والاقتصاد والحكم المحلي بضرورة وضع التدابير الصحية اللازمة لسوق بيع اللحوم ” الحي الإسلامي”.

وأوضح حسن في خاطبه، أن جميع المحال بالسوق غير مطابقة للاشتراطات الصحية الليبية الخاصة بالسلخانات وعدم وجود مبردات المناسبة والمياه الساخنة وعدم ارتداء العمال الزي المناسب وإهمال النظافة العامة بالإضافة إلى أن البيئة المحيطة بالسوق بها تلوث بيئي وأهلة بالسكان.

وبين حسن، أن عملية الذبح لا تتم طبق الاشتراطات الصحية وتقام على قارعة الطريق وأن طريقة عرض اللحوم غير مطابقة فهي تعرض على الطريق العام ومعرضة لعوادم السيارات والغبار والتلوث واللحوم معروضة بالجلود وهو أمر غير مطابق للمواصفات في المجازر.

وأكد مدير الرقابة على الأغذية والأدوية، أن وجود مخلفات الذبح ملقاة على الأرضيات والقمامة متواجدة بشكل كبير لافتا إلى عدم وجود برامج لمكافحة الآفات والقوارض والشهائد الصحية والتراخيص لبعض المحال.

ودعا حسن، إلى ضرورة توفير أماكن خاصة بالسلخانات العمومية وأن يتم صيانة المحال وتخصيص أماكن بديلة تكون مطابقة للاشتراطات الصحية وعلى الدولة ان تقوم بوضع خطة متكاملة للأسواق الخاصة ببيع وتداول اللحوم خارج المناطق الآهلة بالسكان.

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