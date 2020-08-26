الصحة العالمية تعلن استئصال فيروس شلل الأطفال في إفريقيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، القضاء رسميا على فيروس شلل الأطفال البري في إفريقيا استنادا بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة منذ أربع سنوات مضت.

وقالت “اللجنة الإقليمية المستقلة لإفريقيا المعنية بالأشهاد على استئصال شلل الأطفال” أن 47 دولة في الإقليم الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة خالية من الفيروس.

وفي ذات السياق بينت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا ” ماتشيديسو مويتي” أنه يمكن لأجيال المستقبل من الأفارقة أن يعيشوا دون شلل الأطفال.

وكانت آخر حالة مصابة بفيروس شلل الأطفال سجلت في سنة 2016 بدولة نيجيريا.

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