لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile 1.0 – إصدار جديد كلياً قادم يوم 8 سبتمبر!

إذا كنت أحد لاعبي لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile فقد تندهش عندما تعرف أن اللعبة منذ إطلاقها وهي في مرحلة تجريبية من الناحية التقنية، وأن النسخة النهائية سوف تصدر خلال أيام قليلة.

وفقاً لشركتي PUBG Corp و Tencent المسئولتين عن تطوير اللعبة فإن الإصدار النهائى للعبة والذي يحمل رقم 1.0 سوف يتم إطلاقه يوم 8 سبتمبر المقبل.

ماذا تحمل لنا لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile 1.0 الجديدة؟

لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile 1.0 سوف تأتي بثوب جديد مع تحسينات وتعديلات جذرية على مستوى الرسوميات والتحكم وتجربة اللعبة عموماً.

في الإصدار الجديد المنتظر سوف تشمل التحسينات جعل الرسوميات والتأثيرات البصرية أكثر واقعية، بالإضافة إلى تحديث الشخصيات وإضافة تأثيرات جديدة إلى ساحات المعارك.

بشكل عام، قام مطورو اللعبة بتحسين الرسوميات في اللعبة على جميع المستويات من القفز بالمظلات وحتى الركض.

في الإصدار الجديد سوف يتم زيادة معدل الإطارات في الثانية FPS بنسبة تصل إلى 30% وتقليل التأخير حتى 70% اعتماداً على مواصفات الجهاز الذي تلعب من خلاله. كذلك سيتم تقليل حجم اللعبة والتحديثات لتأخذ مساحة تخزين أقل.

أيضاً سيتم إضافة خاصية الشاشات المتعددة ( لا نعرف تفاصيلها بعد )، وتحسين واجهة ما قبل اللعب وجعلها منظمة أكثر من ذي قبل، وحتى إمكانية وضع الخطط قبل اللعب.

أيضاً سوف يتم عمل مسابقة عالمية للعبة ببجي موبايل PUBG Mobile نهاية شهر نوفمبر القادم وتبلغ مجموع الجوائز للفائزين فيها نحو 2 مليون دولار للاعبين.

لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile ربما قد تكون اختارت هذا الوقت تحديداً لإطلاق الإصدار الجديد لأنه الوقت الذي يشهد صراعاً بين ابل و جوجل من ناحية وشركة Epic Games المطورة للعبة فورت نايت Fortnite المنافسة من ناحية أخرى، وأدى هذا التصادم إلى إزالة لعبة فورت نايت من متجري الآب ستور وجوجل بلاي وصراعات قضائية جارية.

هذا الأمر قد يعود بالنفع على لعبة ببجي موبايل لتوسيع قاعدتها الجماهيرية الكبيرة بالفعل على حساب أشد منافسيها فورت نايت.