كورونا: 33 بؤرة جديدة بفرنسا وإسبانيا تستدعي الجيش للمساعدة وإفريقيا تتجاوز ذروة المرض

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اكتشاف 33 بؤرة وتسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل قرابة ألفين إصابة يوم الاثنين.

وأضافت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، انه جرى نقل 4 الاف و600 شخص إلى المستشفيات، في تراجع طفيف عن يوم الأثنين لكن عدد المرضى في العناية الفائقة ازداد بشكل طفيف إلى 410 في حين كان الاثنين 399، وارتفاع حالات الوفاة في فرنسا إلى 30 الف و544 شخص حتى الأن.

وفي سياق متصل أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه سيستدعي الجيش للمساعدة في مواجهة ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. وستزود المناطق التي تعاني من انتشار الفيروس بعدد من القوات المسلحة لرصد الإصابات وجرى نشر الف جندي حتى الان.

ومن جانبها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أفريقيا قد تكون تخطت ذروة وباء كورونا، محذرة في الوقت نفسه من أن التراخي في تدابير الوقاية قد يسهل ظهور موجة إصابات ثانية وان وعدد الإصابات الجديدة اليومية حاليا يتجه إلى الانخفاض.

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